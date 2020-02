Marie volgt Gertje op: hoe vertel je aan je kind dat Samson een nieuw baasje heeft?

Jarenlang waren Samson en Gert zo onafscheidelijk als peper en zout, of Nicole en Hugo. Maar aan alle mooie liedjes komt een eind: binnenkort neemt Marie Verhulst de plaats in van haar vader. Toch een beetje vreemd voor iedereen die is opgegroeid met het bekende tv-programma en de kerstshows, laat staan voor de kinderen die er nu fan van zijn. Hoe leg je aan je kroost uit dat de bekendste hond van Vlaanderen plots een nieuw baasje heeft?

Wie nostalgie hoog in het vaandel draagt, heeft zondag 19 april met een kruis in z’n agenda aangeduid. Dan staat Gert Verhulst immers voor de aller-aller-allerlaatste keer naast Samson op het podium. Daarna geeft hij de fakkel door aan dochterlief, Marie. Spannend, al is het nog niet geweten hoe de samenwerking tussen het nieuwe duo er gaat uitzien.

Geen kerstshows

Eind vorig jaar kwam er al een eerste single uit, genaamd ‘Samson & Marie’, en het staat vast dat Marie net zoals haar vader liedjes gaat zingen en zal optreden met de pluchen hond. Of er ook nieuwe tv-afleveringen komen van het programma, is nog onduidelijk. Wel is geweten dat de populaire ‘Samson & Gert’-kerstshows aan het einde van dit jaar níet vervangen worden door ‘Samson & Marie’-kerstshows. In de plaats komt een eindejaarsspektakel van ‘Nachtwacht’. Dat bevestigt Studio 100 in TV Familie.

Die keuze is niet onlogisch, zeggen showbizzkenners in het weekblad: “Voorlopig blijft het nog een beetje koffiedik kijken of ‘Samson & Marie’ in de smaak zal vallen bij de kindjes.” Dat is natuurlijk de hamvraag. Voor elk kind uit de jaren 90 zal het vreemd zijn om plots een vrouwenstem te horen in nummers als ‘Samen op de moto’ of ‘Wij zijn bij de brandweer’, maar hoe zit het met kinderen die er nu mee opgroeien? Is het voor hen een grote aanpassing?

Volgens psycholoog en gezinstherapeut Nina Mouton zal het allemaal zo’n vaart niet lopen. “Ik word even teruggekatapulteerd naar de periode van de switch bij K3. Mijn dochtertje kent het oorspronkelijke trio - Karen, Kristel en Kathleen slash Josje - niet. Voor haar zijn Klaasje, Marthe en Hanne de enige echte K3", lacht ze.

Wees open

Met andere woorden: kinderen maken zo’n switch op een andere manier mee dan de oudere generaties. De kans is groot dat ze er zich helemaal niet zo veel vragen bij stellen. Doen ze dat toch? Dan is het heel simpel, stelt Mouton. Probeer op een open en eerlijke manier te communiceren. “Ga geen vragen ontwijken of dingen achterhouden. Als volwassene merk je het wanneer iemand het vertikt om het achterste van zijn tong te laten zien. Een kind voelt dat ook aan. Vertel gewoon de waarheid.”

“Concreet: als Gert geen tijd of zin meer heeft om nog programma’s, liedjes en shows te maken, is dat zijn volste recht. Kinderen mogen ook weten dat het oké is om dingen beu te zijn. Hij heeft iets 30 jaar lang met veel passie gedaan, en nu wil zijn dochter goed zorgen voor dat hondje. Dat is ook een mooie boodschap”, zo gaat de psycholoog verder.

Een kleine kanttekening: open communiceren betekent niet dat je jouw kind moet overladen met informatie. Luister goed naar de vragen die je zoon of dochter stelt, en beantwoord alleen die vragen. Als je uitleg té uitgebreid is, voelen ze zich overweldigd. Mouton: “Vergelijk het met het gesprek over de bloemetjes en de bijtjes. Dan leg je ook niet van naaldje tot draadje uit hoe alles werkt. Anders zou je kind helemaal de kluts kwijt zijn. Nee. Begin heel sec. ‘Er komt een zaadje van de mama bij het eitje van de papa.' Met die uitleg zijn ze even zoet. Als ze na enkele maanden afkomen met een nieuwe vraag, kan je daar verder op borduren.”

Het is allemaal niet echt hé...

Vanaf een bepaalde leeftijd kunnen kinderen ook de realiteit onderscheiden van verhaaltjes. Daar moet je ook op inspelen. “Op een bepaald moment hebben kinderen in het snotje dat Samson een pluchen beest is. Als ze daar een vraag over stellen, zeg dan simpelweg de waarheid. Als het de uitleg over de komst van Marie vergemakkelijkt, kan je het trouwens ook zelf voorzichtig aanbrengen. Misschien begrijpt je kind het, misschien ook niet. Maar in dat geval zal het vragen stellen. En dan moet je er - je raadt het al - gewoon open over praten."