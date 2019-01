Marie Kondo is nu ook een hit op Netflix: dit zijn haar beste opruimtips voor elke kamer Sophie Vereycken NA

04 januari 2019

16u05 3 Familie Ze is Japans, auteur van twee bestsellers én 's werelds allereerste opruimcelebrity. Marie Kondo veroverde enkele jaren geleden al de wereld (en huiskamers) met haar befaamde opruimtechniek, de KonMari-methode, maar nu is ze ook een hit op Netflix met haar serie ‘Tidying up with Marie Kondo’. Daarin staat ze Amerikaanse gezinnen bij met raad, daad en vooral heel veel praktische tips om hun huis in een mum van tijd van alle rommel te ontdoen. Wij selecteerden per woonkamer haar beste advies, want opgeruimd staat netjes!

Begin jij al te zuchten als je nog maar denkt aan opruimen? Dan is Marie Kondo de dame die jij nodig hebt. Wie opruimt volgens de KonMari-methode, hoeft dat immers maar één keer te doen. Eén keer alles overhoop, en daarna een net huis tot in de eeuwigheid. Dat is wat de Japanse opruimgoeroe belooft. Waar kunnen we tekenen?

In haar eerste boek, Opgeruimd!, deelde de Japanse haar mantra: “hou alleen de dingen bij waar je gelukkig van wordt” (en enkele praktische zaken als aardappelmesjes en je huissleutels, want hoe gelukkig je ook wordt van dat nieuwe paar schoenen, je kan er voorlopig nog geen puree mee maken, laat staan de deur openen). Haar tweede boek, Spark Joy, is een praktische handleiding boordevol tips en tricks om je de kneepjes van haar opruim-vak te leren. En ook in haar nieuwe serie ‘Tidying up with Marie Kondo’ op Netflix staat ze gezinnen met raad en daad bij. Tips die wij maar al te graag delen.

Woonkamer

De woonkamer is een plaats waar je kan samenkomen en van elkaars gezelschap kan genieten. Geef praktische voorwerpen zoals de afstandsbediening een vaste plek, en omring je daarnaast vooral met voorwerpen en meubels waar je vrolijk van wordt.



Kondo tip: Denk bij het opruimen niet "misschien komt dat ooit nog van pas". Als je echt niet koud of warm wordt van een bepaald voorwerp en je hebt het niet nodig in de nabije toekomst, gooi het dan gewoon weg!



Keuken

In de keuken staan properheid en hygiëne centraal. Deze plek moet dus zo opgeruimd mogelijk zijn. Laat zo weinig mogelijk slingeren op het aanrecht. Let wel op: een beetje inkleding mag wel. Het moet leuk zijn om te gaan koken.



Kondo tip: In tegenstelling tot wat velen denken, hoef je in de keuken echt niet alles bij de hand te hebben. Dat betekent namelijk dat alles op het aanrecht blijft staan, waardoor het snel vies wordt. Niet doen, gebruik de bergruimte die je beschikbaar hebt. Dat is niet alleen hygiënisch, het kookt ook prettiger als je ruimte hebt.



* Bewaar afval in de diepvries. Doe tijdens het koken alle schillen, botjes en restjes in een diepvrieszak nadat je ze hebt laten uitlekken. Doordat ze worden ingevroren kunnen ze niet rotten en zal de keuken niet gaan stinken. Ruim de zak zo'n twee keer per week op.



* Wees efficiënt: bewaar apparaten, potten en pannen die je zelden gebruikt achter in de kast of op het bovenste schap. De dingen die je dagelijks uit de kast haalt, zet je dan weer op een makkelijk bereikbare plaats. Kookgerei berg je best op in een lade, zo kunnen er geen vetspatten op komen.

Bureau

Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. En dan vooral die werkkamer. Zorg dat je niet zenuwachtig wordt zodra je binnenkomt en al die paperassen ziet liggen, maar hou je bureau net zo leeg mogelijk. Ben je echt onverbeterlijk met papieren? Zet dan één bakje voor paperassen op een hoek van je werktafel. Zo oogt het toch netjes.



Kondo tip: Moeite met papierwerk opruimen? Maak dan een 'in behandeling'-map. Al de documenten waar je nog iets mee moet doen, zoals rekeningen of onverstuurde brieven, kan je daarin opbergen. Achteraf ga je door deze map, en handel je alle zaken af die je meteen kan doen. Hou dit ook wekelijks bij op een vaste dag, zo voorkom je dat de papieren zich later weer zullen opstapelen.



* Cursusmateriaal: wegdoen die handel. Heel eerlijk, wanneer heb je voor de laatste keer nog eens in die oude cursus gelezen? Juist ja.



* Rekeninguittreksels: als je ze niet nodig hebt voor de belastingen, gooi je ze beter weg. Bovendien bieden veel banken tegenwoordig een online afschrift aan.



* Knipsels: recepten, plattegronden, krantenartikelen, ... Hoe vaak gebruik je die nu echt? Plattegronden kan je altijd opnieuw afdrukken, en recepten kan je makkelijk opslaan in je smartphone of tablet.

Slaapkamer

Je slaapkamer is een plek om tot rust te komen, je batterijen weer op te laden om zo vol goede moed en nieuwe energie aan de volgende dag te beginnen. Belangrijk daarbij is indirect licht, relaxing muziek en ontspannende geuren.



Kondo tip: Kleding vouw je op alsof het origami is. Heb je veel kleding waarvan je niet weet hoe je het moet opvouwen, zoals bolero's, shirts met vleermuismouwen, ... volg dan de origami-regel. Leg een kledingstuk wijd op de vloer en neem de vorm in je op. Probeer er dan (meestal door de twee mouwen naar binnen te vouwen) een rechthoek van te maken.

Badkamer

Je badkamer is dé plaats om te herbronnen. Zorg dus zeker dat het een plek is waar je graag vertoeft. Op enkele gezellige kaarsen of heerlijk geurende bruisballen na, hou je de badkamer best zo leeg mogelijk. Haal alleen boven wat je nodig hebt, en berg dat na iedere douchebeurt weer op.



Kondo tip: Die voorraad van wc-papier en andere handige spullen die je vaak nodig hebt, kan je uit het zicht houden door ze in een mand te doen of te bedekken met een doek.



* Handdoeken: Geen kastruimte om je handdoeken op te bergen? Reserveer dan een lade van je kledingkast voor je handdoeken. Vouw ze ook netjes op zodat je precies ziet hoeveel je er hebt.



* Beautyspullen: Verzorgingsproducten bewaar je best in de badkamer, in de buurt van de wastafel. Berg ze allemaal samen op in één doosje, zo vind je alles in één oogopslag terug. Cosmetica bewaar je dan weer beter op een drogere plaats, zoals de slaapkamer.