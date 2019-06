Marie Kondo gaat nu ook kinderen leren opruimen TVM

04 juni 2019

12u59 2 Familie De Japanse Marie Kondo werd bekend door haar boek over opruimen en de bijhorende serie op Netflix, Tidying Up with Marie Kondo. Nu komt de opruimgoeroe met een kinderboek dat focust op schoon schip maken en hoe je daaruit vreugde kunt halen. Of om het in haar woorden te zeggen: ‘does it spark joy?’.

Ze is Japans, auteur van twee bestsellers én ’s werelds allereerste opruimcelebrity. Marie Kondo veroverde enkele jaren geleden al de wereld (en huiskamers) met haar befaamde opruimtechniek, de KonMari-methode, en sinds begin dit jaar is ze ook een hit op Netflix met haar serie Tidying up with Marie Kondo. Daarin helpt ze hopeloze sloddervossen om terug orde in huis te brengen. Dat kan volgens haar door één vraag aan jezelf te stellen: brengt dit voorwerp mij vreugde? Zo niet, weg ermee. Een minimalistische levensstijl zou volgens haar zorgen voor minder stress en meer rust en tevredenheid.

Datzelfde principe wil ze nu ook aanleren aan kinderen met een nieuw boek dat eind dit jaar verschijnt. De hoofdpersonages Kiki en Jax brengen volgens Kondo “het verhaal van een tijdloze vriendschap”. Kiki is een verzamelaar, Jax een opruimer en samen moeten ze op zoek naar dingen die hen gelukkig maken. Alle andere spullen zijn overbodig.

Kondo maakte het boek samen met illustrator Selina Yoon. ‘Kiki & Jax and the life-changing magic of friendship’ komt op 5 november uit, maar is nu al reserveren via de website van Marie Kondo.