Mama toont met één straffe foto hoe zij dagelijks aan multitasking doet

19 maart 2019

15u12 0 Familie Mama of papa zijn is niet altijd evident, zeker nu de meeste koppels de zorg voor hun kinderen combineren met 2 fulltime jobs. Laat staan als je alleenstaande bent. Dat vraagt vaak om een flinke portie multitasking en daar is deze foto die ondertussen viraal gaat op het internet een mooi voorbeeld van.

De Amerikaanse Jazmyne Futrell heeft 4 kinderen en weet soms niet meer waar haar hoofd staat. In plaats van zich perfect voor te doen op sociale media, deelde ze net een hele eerlijke foto online waarop te zien is hoe ze staat te koken terwijl ze haar jongste borstvoeding geeft en het huiswerk van haar zoon naleest. Haar andere kinderen zitten aan haar voeten te spelen. Haar man nam de foto stiekem en moedigde haar aan om het te delen om zo andere ouders een hart onder de riem te steken.

“Aan mijn vrienden die geen kinderen hebben en om 21u onder de wol kruipen: ik wou dat ik dat ook kon, maar voor 23u beland ik niet in mijn slaapkamer. Aan mijn vrienden met kinderen die om 21u gaan slapen: om 20u30 ’s avonds kan ik mijn ogen al niet meer openhouden. Met 4 kinderen ben ik te uitgeput om na te denken over een leven nadat de zon ondergaat, al ben ik tegelijkertijd te druk bezig om op een deftig uur te gaan slapen,” schreef Futrell bij de foto.

In een interview met Yahoo Lifestyle vertelde ze dat ze zich vaak afvraagt of ze dit eigenlijk allemaal wel kan blijven trekken. “Met deze foto hoop ik andere moeders te tonen dat ze hier niet alleen in zijn en dat het voor iedereen af en toe moeilijk is. Er zijn gewoon te weinig mensen eerlijk over op sociale media en dat wil ik graag veranderen.”