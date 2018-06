Mama straft dochtertje voor pesten op school, maar krijgt daar gemixte reacties op Redactie

15 juni 2018

09u34

Bron: Independent/Mirror 7 Familie Toen de Canadese Amanda Mitchell ontdekte dat haar 9-jarige dochter andere kinderen op school gepest had, besloot ze harde maatregelen te nemen. “Dit kind zal aan den lijve ondervinden dat we ons niet als pestkoppen gedragen,” schreef ze erover op Facebook. Al was lang niet iedereen het eens met haar harde aanpak.

De dochter van Amanda Mitchell had andere kinderen op school gepest en zich opstandig gedragen, en dat moest geen tweede keer gebeuren besloot de mama. Daarom haalde ze alle spullen uit de kamer van het meisje en legde ze nog één outfit klaar, waaronder een anti-pest T-shirt, dat ze een hele week lang moest dragen. “Nu heeft ze helemaal niets meer, welkom in ‘Mama’s Gesloten Jeugdinstelling’, schreef ze bij de foto van de karige kamer die ze op Facebook gepost had.

Het meisje moest daarbovenop ook een aantal zinnen vijftig keer achter elkaar neerpennen: “Ik zal niet liegen”, “Ik zal tegen iedereen lief zijn”, “Ik zal me gedragen op school” en “Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden”. Van een harde straf gesproken, en dat vonden ook heel wat mensen op internet.

“Ze is amper negen! Het enige wat deze straf aantoont is een gebrek aan opvoedingsvaardigheden”, schreef iemand erover. Anderen vonden dan weer dat Amanda in haar recht was: “Kinderen moeten leren wat de consequenties zijn van hun acties en het is aan de ouders om hen dat aan te leren. Respect voor deze mama".

Zelf vindt Amanda haar straf alleszins niet overdreven. “Als ze opgroeit en de wet overtreedt, is het resultaat dat ze naar de gevangenis moet. Dat is niet iets dat ik wil voor mijn kinderen. Ik denk dat de jeugd van tegenwoordig net te weinig gestraft wordt. Straffen is volgens de huidige maatschappij slecht en we mogen alleen positief gedrag aanmoedigen terwijl we slecht gedrag moeten negeren. Wel, niet in dit huis,” vertelt de mama. Naar eigen zeggen had haar straf trouwens effect. “Ze is heel berouwvol en heeft een brief geschreven naar haar klasgenootjes en naar een leerkracht.”