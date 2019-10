Maar liefst 1 op de 10 zwangere vrouwen verliest moederschapsverlof door ziekte VW

Vrouwen die in de laatste zes weken van hun zwangerschap ziek worden, kunnen na hun bevalling minder tijd doorbrengen met hun baby. Dat hebben ze te danken aan 'het systeem', dat zegt dat ziektedagen die worden opgenomen tijdens deze periode verplicht gelden als moederschapsverlof.

Aanstaande moeders beschikken over 15 weken moederschapsverlof. Hiervan moet er minstens 1 week voor de bevalling worden opgenomen, al kunnen dat er ook zes zijn. De overgebleven weken (14 in het beste geval, 9 in een minder gunstig scenario) worden automatisch na de bevaldatum geplakt. Wie ziek wordt in de zes weken voorafgaand aan haar bevalling, ziet zo dagen of zelfs weken aan haar neus voorbijgaan. En dat zijn heel wat vrouwen, zo blijkt uit cijfers die het ABVV opvroeg bij het Rekenhof. Maar liefst 10 procent van de Belgische zwangere vrouwen verliest moederschapsrust door ziekte.

Daarnaast is het voor 1 op de 3 vrouwen verplicht om negen weken na de bevalling al opnieuw aan het werk te gaan. Dat is bijvoorbeeld het geval voor vrouwen die een zogenaamd ‘risicoberoep’ uitvoeren, waarin het verboden is om (hoog)zwanger te werken.

Vakbonden ABVV, ACLVB en ACV, de Gezinsbond, De Vrouwenraad en de Socialistische en Christelijke Mutualiteiten willen daar verandering in brengen en schreven samen een brief aan de partijvoorzitters met de vraag om de wet aan te passen. Zo willen ze ervoor zorgen dat iedereen evenveel verlof heeft na de bevalling.

“Gun mama’s rust”, schrijven ze in hun brief. “Het zet vrouwen aan om zo lang mogelijk met dikke buik voort te werken, zelfs al geven lichaam en dokters andere signalen. Moeders met een zwakkere gezondheid worden dubbel zo hard getroffen omdat ze na de bevalling sneller terug aan de bak moeten. Dit komt ook de werkgevers niet goed uit, want de kans bestaat dat zulke mama’s sneller uitvallen.”