Maak jij genoeg tijd om met je kinderen te spelen? Nieuwe campagne toont belang van ‘speeltijd’ aan

Valérie Wauters

09 april 2019

13u54 0 Familie Het eten moet worden gemaakt, de was gedaan en het huis gepoetst. Tussen alle dagelijkse beslommeringen blijft er vaak maar bitter weinig tijd over om op een doordeweekse avond nog gezellig een spel te spelen met de kinderen.

Té weinig, zo klinkt het uit menig kindermond. En dat wordt ook duidelijk in dit mooie champagnefilmpje, onder de noemer #TijdVoorOns. Misschien is de paasvakantie het ideale moment om hier weer verandering in te brengen?