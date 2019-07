Luchtvaartmaatschappij onder vuur voor borstvoedingstweet Ton Voermans NA

17 juli 2019

12u27

Bron: AD 4 Familie De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM ligt onder vuur nadat het bedrijf in een tweet duidelijk maakt dat moeders die aan boord borstvoeding geven hun borst en baby moeten bedekken om te voorkomen dat anderen er aanstoot aan nemen.

Op de vraag hoe het met het beleid rond borstvoeding op hun vluchten zit, antwoordde KLM in een tweet het volgende: “Borstvoeding is toegestaan op KLM-vluchten. Om ervoor te zorgen dat al onze passagiers van alle achtergronden zich comfortabel voelen aan boord, kunnen we een moeder vragen om zichzelf te bedekken tijdens de borstvoeding, mochten andere passagiers zich hierdoor beledigd voelen.”

Breastfeeding is permitted at KLM flights. However, to ensure that all our passengers of all backgrounds feel comfortable on board, we may request a mother to cover herself while breastfeeding, should other passengers be offended by this. Royal Dutch Airlines(@ KLM) link

En voor die tweet ligt de luchtvaartmaatschappij nu onder vuur. Op sociale media regent het negatieve reacties. Er circuleren zelfs oproepen om de maatschappij te boycotten.

This is appalling @KLM



Firstly, nobody ‘permits’ me to feed my baby. She gets fed anywhere and at any time SHE wants to be fed.



Secondly, I suggest a revision to your policy that if people on a flight are offended by a mother feeding her baby, they cover their eyes instead. The Mother Side(@ themothersideuk) link

Absolutely disgusted and disappointed that a brand like KLM would take this stance. We won’t ever fly KLM again, but am interested to know what policy @VirginAtlantic @easyJet @British_Airways @Ryanair has on breastfeeding? Victoria Filtness(@ VFiltness) link

If they are offended by a child’s life being sustained by their mother they can put a blanket over their own head so as not to see. Outrageous policy. Karen Rhodes(@ karen_may84) link

Prettig voelen

De controverse begon zondag met een Facebookpost van de Amerikaanse Shelby Angel. Zij waarschuwt moeders níet met KLM te vliegen als ze nog borstvoeding geven. Zij vloog vorige maand van San Francisco naar Amsterdam met haar 1 jaar oude kind, toen ze een conflict kreeg met een stewardess die vroeg of de Amerikaanse zich wilde bedekken tijdens het voeden. Ze gaf een dekentje aan. Angel weigerde en zei dat haar kind daar absoluut niet tegen zou kunnen. Volgens haar had niemand geklaagd en was het alleen de stewardess die er problemen mee had.



KLM-woordvoerster Manel Vrijenhoek legt uit dat ‘iedereen zich aan boord prettig moet voelen’. Een internationale luchtvaartmaatschappij krijgt nu eenmaal mensen met verschillende achtergronden aan boord. “Je zit met heel veel mensen in een heel kleine ruimte en dat vraagt soms compromissen. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord.” Ze benadrukt dat vrouwen hun baby’s gewoon kunnen voeden, maar dat soms gevraagd zal worden om de blote borst te bedekken als er wordt ingeschat dat dat tot consternatie leidt. “Er zijn ook andere oplossingen. We kunnen ook de persoon die zich eraan ergert vragen om ergens anders te gaan zitten.”

Diep decolleté

KLM krijgt ook vragen of vrouwen met een diep decolleté eveneens een dekentje aangereikt krijgen om zich te bedekken. Vrijenhoek gaat er niet op in en zegt geduldig uit te blijven leggen aan klagende klanten wat het beleid is. “Borstvoeding geven mag gewoon aan boord, maar het is aan de inschatting van onze mensen of ze vragen om de blote borst te bedekken.”

De hoon en toorn op sociale media is echter niet te stoppen. Of KLM wel weet in welk jaar we leven? En andere luchtvaartmaatschappijen maken er geen probleem van. Naast de op sociale media reguliere scheldtirade zijn er ook ludieke oplossingen. Zo is er de suggestie dat KLM beter ooglapjes uit kan delen aan de mensen die niet tegen een drinkende baby kunnen in plaats van dekens aan moeders.

#KLM as a Dad I cannot claim to be a #breastfeeding expert, but you have got it wrong, Mum and baby just do what they want to do, anyone offended give them your eye masks, some earplugs & maybe have a "its not all about YOU conversation" with them. Good luck #heatheryemm pic.twitter.com/OTbPkNfgRj david mcglinchey(@ halfcenturyman) link