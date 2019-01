Lize Feryn en Aster Nzeyimana dolverliefd in Thailand: “Het is een luxe dat we even hard voor elkaar gevallen zijn”

Anke Michiels

12 januari 2019

09u24 0 Familie Als twee tortelduiven op een tropisch Thais eiland. Veel stralender kan het nieuwe jaar niet beginnen voor actrice Lize Feryn (25) en VRT-sportanker Aster Nzeyimana (25). Een prachtige plek, een mooi moment ook, om als koppel vast te stellen: “Wij passen zó goed samen” 

Even wegdromen. We bevinden ons zowaar op Koh Yao Noi, een Thais eilandje. De zee kabbelt rustig. De witte stranden nodigen uit. Vissersbootjes nemen je mee over de golven, richting helblauwe lagunes. Het is hier tropisch warm, palmbomen plooien zachtjes heen en weer en na een korte regenbui stuurt de natuur haar schoonste staaltje op ons af in de vorm van een regenboog. Als de zon hier opkomt of ondergaat, kan een mens niet anders dan sprakeloos staren naar de horizon. Hier, op deze paradijselijke plek, hebben we afspraak met een prachtig paar. 

