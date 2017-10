Zo snij je een sinaasappel zonder er een boeltje van te maken Redactie

17u04

Bron: Women's Health 0 thinkstock Lifehack Appelsienen zijn sappige smaakbommetjes boordevol vitamine C. Maar voor je er smakelijk in kan bijten, is het een opgave om het stuk fruit te snijden zonder dat het sap in je oog spuit of je de hele keuken moet opruimen. Zonder gedoe een appelsien snijden? Emily Hankey snijdt beroepsmatig groenten en fruit in stukjes en blokjes, dus zij weet hoe het moet.

Supermarkt Whole Foods in Amerika heeft sinds dit jaar 'produce butchers', personeel dat groenten en fruit voor een meerprijs efficiënt in blokjes en stukjes snijdt. Emily Hankey is produce butcher, en zij legt aan Women's Health precies uit hoe je zo efficiënt mogelijk een appelsien in stukjes snijdt. Exclusief sap in je oog en schillen overal.

1. Was de appelsien en snijd de twee uiteinden eraf.

2. Zet het stuk fruit rechtop op één van de vlakke zijden.

3. Snijd nu met een scherp mes een stuk schil eraf van boven naar onderen.

4. Draai de appelsien rond in je hand en ga de hele vrucht rond tot de schil helemaal verwijderd is.

5. Gebruik de witte lijnen op de appelsien als referentie om kleine partjes met je mes eruit te snijden. Snijd in de lijnen, zodat je mooie partjes krijgt.

Gooi de schil niet zomaar weg, tipt Emily nog. Je kan ze drogen en toevoegen aan thee of cocktails, of in je glas water leggen voor een extra fruitig smaakje.