Vier tips om foto's op je smartphone beter te organiseren ND

08 februari 2018

11u09

Bron: PureWow 0 Lifehack Een WhatsApp van drie soorten cornflakes naar je lief vanuit de supermarkt om mee te helpen kiezen, wil je net iets minder koesteren dan dat adembenemende uitzicht vanop die berg in Argentinië. Heb jij ook geen overzicht meer over al die kiekjes op je smartphone? Met deze tips krijg je ze beter georganiseerd.

1. Selecteren, verwijderen en klasseren

Eerlijk: je gebruikt nooit die eerste foto van die fotogenieke latte voor op Instagram. Meestal staan er een stuk of acht in, maar vergeet je de exemplaren die de selectie niet haalden te verwijderen. Ook die selfie om te checken of je haar wel goed ligt, hoeft niet noodzakelijk de geschiedenisboeken in te gaan. Maak er een gewoonte van om elke dag even overbodige kiekjes te verwijderen die je niet langer wil bijhouden. Wie er maanden mee wacht, zal er nooit meer aan willen beginnen wegens onbegonnen werk.

2. Maak albums op je telefoon

Je foto's opdelen in categorieën of albums is altijd een goed idee om het overzicht te bewaren. Dat kunnen thema's zijn zoals "reis naar Italië", maar net zo goed albums waarin je "familiefoto's" of "leuke momenten met vrienden" verzamelt. Veel overzichtelijker om te bekijken dan de automatische rangschikking op datum. Wie consequent de foto's een keer per week ordent en in het juiste album plaatst, krijgt een overzichtelijke fotoverzameling.

3. Maak regelmatig back-ups

In de veronderstelling dat je stap 1 correct hebt uitgevoerd, heb je enkel nog foto's op je toestel staan die je echt wil koesteren. Maak dan ook regelmatig een back-up van die foto's, op een externe harde schijf, computer of online in de cloud. Zo kan je de foto's regelmatig verwijderen van je telefoon zodat er meer ruimte vrijkomt voor nieuwe kiekjes. Bovendien bespaart het je de vervelende vraag "heb je een back-up gemaakt?" wanneer je telefoon gestolen of gecrasht is, en vooral het confronterende negatieve antwoord daarop. Via Google Photo's (voor Android) of de iCloud (iOS) worden vaak automatisch back-ups gemaakt, zodat je ook vanop je computer aan je foto's kan. Kijk dit even na bij je instellingen.

4. Print af en toe foto's af

Noem ons ouderwets, maar een afgedrukte foto heeft nog altijd net iets meer waarde dan in een album op je smartphone. Druk je favorieten af en toe af, plak ze tegen je koelkast of maak er kaartjes van om aan vrienden of familie cadeau te doen. Lekker ouderwets, maar heel leuk om te krijgen of om je woonkamer op te vrolijken.