Terug naar school: zo kies je de beste boekentas

26 augustus 2018

08u24 0 Lifehack Een nieuw schooljaar betekent voor veel kinderen een nieuwe schooltas. Maar welke kies je dan uit? «Een rugzak is ergonomisch de beste keuze, maar je moet hem wel op de juiste manier dragen», aldus Roeland Motmans, de voorzitter van de Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV).

Bij het begin van het schooljaar vragen heel wat ouders zich af welke schooltas nu de beste keuze is voor hun kind. Even leek de trolley dé ultieme schooltas te zijn, maar ondertussen staan de meeste scholieren weer met een rugzak aan de schoolpoort. «Vooral bij kinderen in de lagere school zag en zie je veel trolleys», zegt Roeland Motmans van de Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV). «Op zich geen slechte keuze, maar het probleem is vaak dat men trolleys veel zwaarder laadt dan een rugzak. Daarnaast zijn de meeste scholen niet aangepast om overal je trolley naar toe te rollen: enkele keren per dag moet een kind zijn trolley opheffen om over een borduur of trap te stappen.»

