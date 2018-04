Lifehack: maak zelf deze makkelijke luchtverfrisser voor je kast evd

01 april 2018

12u30

Bron: Apartment Therapy 3 Lifehack Heb jij ook nog dat lavendelzakje van drie zomers geleden in je kast hangen? Een fijn geurtje voor je dressing kan je ook makkelijk zelf maken. Met maar drie ingrediënten.

Rijst heb je misschien al eens gebruikt om je mobieltje te redden na een onfortuinlijke duik in het toilet? Het absorbeert namelijk makkelijk water, maar...ook geurtjes. Je kan er dus gemakkelijk een geurverfrisser voor kleine ruimtes zoals het toilet of een kast mee maken.

Wat heb je nodig? Een bokaal (bijvoorbeeld een leeg confituurpotje) zonder deksel, een zakje rijst (soort maakt niet uit, maar witte werkt het beste) en jouw favoriete essentiële olie. Kies een subtiele geur zoals rozemarijn, lavendel of pepermunt. Giet 1 tot 2 koppen rijst in de bokaal, voeg 10 tot 20 druppels essentiële olie toe (naar gelang de locatie, voor een toilet neem je 20, voor een kast is 10 vaak al genoeg). Roer alles goed om. Dek de bokaal af met een zakdoekje en een rekkertje.

Het effect is subtieler dan geurstokjes en het is beter voor je dan geurkaarsen. De verfrisser kan vier tot zes maanden werken. Roer wel af en toe om om de geur weer te activeren.

Sneakers van de pubers, jouw loopschoenen, die wandelschoenen die je eigenlijk al sinds vorige vakantie moest schoonmaken: de geurtjes in een schoenenkast kunnen behoorlijk tegenvallen. Daar kan geen lavendelzakje tegenop. Hier kies je best voor essentiële olie van citroengras om de nare geurtjes te neutraliseren.

Opgelet! Zet de potjes buiten het bereik van kleine kinderen.