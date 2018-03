7 manieren waarop een citroen kan helpen bij de lenteschoonmaak ND

30 maart 2018

09u02

Bron: Real Simple 3 Lifehack Klaar voor een uitgebreide lenteschoonmaak? Voor je het rek met schoonmaakmiddelen leeg rooft in de winkel, neem je beter eerst een kijkje in de fruitmand. Met een simpele citroen krijg je namelijk heel wat dingen in je woonst op een natuurlijke manier brandschoon.

Het geheime ingrediënt in de gele vrucht is citroenzuur, dat verrassend goed reinigt en bepaalde vlekken heel efficiënt kan aanpakken. En dat allemaal op een natuurlijke manier zonder agressieve schoonmaakmiddelen, die daarenboven vaak een stuk duurder zijn.

1. Pak je snijplanken aan

Snijplanken vormen een broeihaard van bacteriën die je vaak maar moeilijk schoon krijgt. Snijd een citroen in twee en wrijf met de helft van de vrucht over de plank. Laat twintig minuten intrekken om de vlekken grondig aan te pakken en spoel daarna af met water.

2. Natuurlijk bleekmiddel

Witte kledingstukken en handdoeken met een doffe schijn kan je ook onder handen nemen met citroen. Laat witte stoffen weken in een badje met water en wat schijfjes citroen en kook voor een paar minuten.

3. Ontvetten

Om een natuurlijke ontvettende spray te maken die je bijna op alle oppervlakken kan gebruiken (behalve hout), meng je 2 kopjes water met twee eetlepels vers citroensap, 1/2 koffielepel biologisch afwasmiddel en een eetlepel baking soda. Voeg alle ingrediënten samen in een verstuiver en schud goed. De citroen zal vlekken verwijderen en desinfecteren, terwijl de baking soda lichtjes schurend werkt.

4. Oude plastic doosjes reinigen

Heb je een kast vol met verkleurde Tupperware-doosjes, laat de magie van citroen dan zijn werk doen. Knijp een citroen uit boven het doosje en wrijf met de opengesneden kant over het plastic. Laat de doosjes drogen in de zon en was ze daarna gewoon af. Zo krijg je hardnekkige vlekken van bijvoorbeeld spaghettisaus makkelijk weg.

5. Maak je badkuip brandschoon

Meng gelijke delen baking soda met wijnsteenbakpoeder en een beetje citroensap. Verdeel over je badkuip en laat een halfuurtje intrekken. Spoel daarna goed af en je badkuip lijkt net uit een badkamercatalogus te komen.

6. Een kaasrasp schoonmaken

Als je een keukenspons gebruikt om die kaasschaaf schoon te maken, is de kans groot dat je met een kapotte spons en een vuile kaasschaaf overblijft. Gebruik daarom een doorgesneden citroen voor dit klusje en wrijf ermee over de rasp. Niet alleen krijg je ze zo weer schoon, je houdt ook een fris citroengeurtje over.

7. Laat koper en brons weer blinken

Snij een citroen in de helft en sprenkel er wat zout over. Wrijf nu met de citroen over koperen kandelaars, kommetjes, potten en pannen om ze weer als nieuw te doen blinken.