Lieve Vandenweghe: “Ik sta vaak om 5 uur ’s ochtends op om vóór het werk te boksen” World Wide Women Liesbeth De Corte

18 februari 2019

08u57 0 Familie Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan mom-influencer Lieve Vandenweghe.

1. Deel je echt alles op Instagram?

“Instagram is mijn fotodagboek. Een plaats om kiekjes te bewaren van alles wat ik doe: van reizen tot kleine uitstapjes met mijn kinderen. Dat zijn nu eenmaal meestal vrolijke foto’s, omdat ik heel positief in het leven sta. Mijn zussen plagen me vaak: ‘De realiteit is geen wereld vol eenhoorns en regenbogen’, zeggen ze dan. Maar het moet realistisch blijven. Daarom deel ik ook minder fijne dingen. Wanneer mijn kindjes ziek zijn of toen ik enkele weken geleden een racistische opmerking kreeg.”

2. Je bent op jonge leeftijd mama geworden. Een bewuste keuze?

“Het was toch vroeger dan gepland, ook al had ik een grote kinderwens. Ik was nog volop aan het studeren, was ambitieus en reisde heel veel. Ik had geen vaste job, dus ook geen recht op moederschapsverlof. Het gevolg: ik begon te panikeren. Tot één uur voor mijn bevalling heb ik gewerkt, in de hoop toch een uitkering te krijgen. Helaas, waardoor ik na een maand al een beroep moest doen op een onthaalmoeder en zelf weer fulltime aan de slag moest. En ’s nachts zat ik zelfs nog te zwoegen aan mijn thesis.”

3. Hoe heb je dat klaargespeeld?

“Raar maar waar: door het moederschap barstte ik van de energie. Na de bevalling merkte ik dat je alles tot een goed einde kan brengen, zolang je het echt wil. In mijn geval was dat: mijn diploma internationale politiek halen, fulltime werken en avontuurlijk reizen.”

4. Vind je het moeilijker om te reizen met kinderen?

“Het is zeker doenbaar. Wij trekken minstens acht keer per jaar naar het buitenland. Er zijn gewoon meer zaken waar je rekening mee moet houden, zoals fatsoenlijk eten voorzien en een draagzak of een reisbed meenemen zodat je kind overal kan slapen. Of dat nu in een hotelkamer is, op het strand of in een tuktuk.”

5. Enkele maanden na je bevalling zag je er opnieuw slank en strak uit. Vond je dat belangrijk?

“Ik wil vrouwen niet het gevoel geven dat ze er meteen weer perfect moeten uitzien, hè. Mijn man zegt geregeld dat ik mijn beide pollekes mag kussen met mijn goede genen. En ik vind het vooral belangrijk om me goed in mijn vel te voelen. Hou je van sport? Beweeg dan. Zelf heb ik de hulp ingeroepen van een personal trainer en kinesist. Nu mijn kindjes ouder zijn, sta ik vaak om 5 uur ’s ochtends op om vóór het werk te boksen.”

6. Af en toe post je foto’s waarop je borstvoeding geeft. Waarom?

“In het begin voelde ik een zekere gêne om borstvoeding te geven, zéker in het openbaar. En veel volgers herkenden die schaamte. Zo jammer, want het is een natuurlijk fenomeen. Het eerste wat een baby ooit doet, is naar de borst zoeken. Daarom wil ik borstvoeding geven bespreekbaar maken. Het is niet evident, maar chapeau aan alle vrouwen die het lang kunnen volhouden.”

Wie is ze?

• 28 jaar

• woont in Wachtebeke

• medewerker hr en productie bij Geronimo, mom-influencer, zoontjes Finn (3) en Sun (1)

• Lieve heeft meer dan 10.900 volgers op Instagram