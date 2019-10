Exclusief voor abonnees Leven van de voedselbank: “Ik krijg 940 euro per maand” Joanie De Rijke

03 oktober 2019

10u34

Bron: De Morgen 0 Familie Het afgelopen half jaar klopte opnieuw een recordaantal Belgen aan bij een voedselbank. Het gaat om bijna 170.000 mensen, een stijging van ruim 6 procent tegenover het vorige half jaar. ‘Vroeger kwam ik uit het meest welvarende gezin van het dorp. En nu dit.’

Romina (25), krijgt een voedselpakket en een dierenvoedselbank helpt haar aan betaalbare voeding voor haar katten.



Romina studeerde voor leerkracht lager onderwijs toen het thuis niet meer ging en ze besloot haar eigen weg te kiezen. “Intussen zocht ik professionele hulp want ik gleed steeds dieper weg in een depressie, ik had er geen controle meer over. Twee jaar geleden werd ik voor de eerste keer opgenomen in een psychiatrische afdeling. Inmiddels gaat het wat beter, met ups en downs. Ik word opgevolgd door een psychiater en een psycholoog en om de zoveel tijd komt er iemand kijken hoe het met me gaat, alleen thuis.”

