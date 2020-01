Leuvense start-up ontwikkelt game om kinderen van stotteren af te helpen

Familie De Leuvense start-up Say It Labs ontwikkelde een videogame voor stotterende kinderen. De personages worden al pratend bestuurd, en dat maakt van het spel een vorm van spraaktherapie. “Het spelelement maakt het extra motiverend voor de kinderen”, zegt Kurt Eggers, docent spraakontwikkeling aan de Thomas More-hogeschool. “De ideale aanvulling voor sessies bij de logopedist, dus.”

‘Fluency Friends’, zo heet de game die de Leuvense start-up Say It Labs ontwikkelde, om kinderen al spelend van het stotteren af te helpen. “Al zijn vooral zeer jonge kinderen daarmee gebaat. Vanaf 5 à 6 jaar wordt het moeilijker om van het stotteren helemaal af te geraken”, zegt Lukas Latacz, een van de twee ontwikkelaars van het spel en zelf ook expert in spraaktechnologie. Erich Reiter, de andere ontwikkelaar van het spel, is een Canadese expert spraaktechnologie die al jaren in België woont. Hij spitst zich vooral toe op spraakstoornissen.

Om het spel van het duo te kunnen spelen, is er geen nood aan controllers of toetsenborden. “Je bestuurt het spel met je stem”, zegt Latacz. “Het personage is een paard dat door een storm op een eiland terechtkomt. Het paardje maakt er nieuwe vrienden die hem helpen zijn weg terug te vinden. Als speler moet je obstakels overwinnen. Daarvoor moet je je stem gebruiken op de juiste toon, tempo en met de juiste ademhaling. De game evalueert je stem en geeft je feedback.”

Het spel wordt momenteel volop getest bij een vijftigtal patiënten in de Verenigde Staten. “Het is nog te vroeg om over de resultaten te spreken”, zegt Latacz. “Hiervoor deden we ook al een kleinschalig testje, en die resultaten waren alvast veelbelovend: de spelers vonden het ontzettend leuk en we zagen al onmiddellijk een verbetering op de spraakvaardigheid van de speler.”

Efficiënt bij jonge kinderen

Kurt Eggers, docent en onderzoeker Vloeiendheid en Spraakontwikkeling bij Thomas More-hogeschool, is alvast fan van de game. “Bij ongeveer 8% van alle kinderen komt er een periode van stotteren voor. Bij heel wat van deze kinderen gaat dit spontaan weg. Maar bij de groep waar het stotteren verder ontwikkelt, moet het zo snel mogelijk gedetecteerd en behandeld worden. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het te remediëren is. Daarbij is het belangrijk dat er naast sessies logopedie ook thuis voldoende wordt geoefend”, klinkt het. “Het spelelement bij deze game maakt het extra motiverend voor de kinderen, het is een ideale aanvulling bij de sessies bij de logopedist.”

Is het spel op zich genoeg om een kind het stotteren af te helpen? Dat niet, volgens Eggers. “Stotteren is veel ingewikkelder dan enkel de spraakvaardigheid van een kind. Er kunnen een hoop andere onderliggende oorzaken zijn, zoals emoties en gedachten. Fluency Friends verbetert vooral de spraakvaardigheid, maar die andere elementen zijn minstens even belangrijk. Maar het is alvast een stap in de goede richting en een zeer interessante vernieuwing in spraaktherapie.”

Het spel van Latacz en Reiter komt eind dit jaar op de markt, in de vorm van een app voor de tablet en in een versie voor desk- of laptop. Eind dit jaar komt de eerste versie uit in het Engels, kort daarna volgt sowieso ook een Nederlandstalige versie.