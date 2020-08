Leuke vakantie-activiteit: mondmaskers pimpen zoals Blake Lively & Ryan Reynolds Valérie Wauters

17 augustus 2020

16u02 0 Familie Wie nog op zoek is naar een leuke activiteit met de kinderen tijdens de laatste weken van de zomervakantie kan inspiratie opdoen bij acteurskoppel Blake Lively (32) en Ryan Reynolds (43). Zij gingen samen met hun dochters James (5) en Inez (3) aan de slag, en pimpten enkele ‘saaie’ witte mondmaskers.

Toegegeven... Veel creatief talent is er voorlopig niet verloren gegaan aan de dochters van Ryan en Blake. Maar dat wil niet zeggen dat je eigen mondkapje versieren geen leuke bezigheid kan zijn. Bovendien kunnen we er ons maar beter bij neerleggen dat we nog een hele tijd met een mondmasker door het leven zullen moeten gaan. Er een beetje plezier aan beleven kan dan zeker geen kwaad.

Blake & Ryan kochten hun DIY-mondmaskerpakket bij een creatieve studio uit New York, maar het is net zo makkelijk om er zelf eentje samen te stellen. Wij helpen je graag een handje, al wat je daarna nog rest is je creativiteit de vrije loop te laten.

1. Stoffen mondkapjes in kindermaat, 7,89 euro, online te koop.

2. Mini Tekensjablonen, 1,85 euro, online te koop.

3. Set textielstiften, 10,99 euro, online te koop.

4. Set Textielverf, 19,50 euro, online te koop.