Last van kerststress? Zo ga je ermee om! Valérie Wauters

17 december 2018

11u01 0 Familie Van de zoektocht naar het perfecte cadeau over het vinden van het ideale menu tot de voetjes onder tafel schuiven met een resem familieleden waarmee het niet altijd even goed klikt: de feestdagen kunnen behoorlijk stresserend zijn. Met deze tips doorsta jij de feestdagen in een goed humeur.

Maak een planning

Ben jij zo iemand die het zoeken naar cadeautjes tot het allerlaatste moment laat? Laat die dan je wake-up call zijn om er vandaag nog aan te beginnen. Je bespaart jezelf niet alleen een hoop kopzorgen, maar hoogstwaarschijnlijk ook heel wat geld, aangezien je niet het eerste het beste cadeau moet kopen uit tijdsnood.

Hou je verwachtingen realistisch

Ben jij zo iemand die haast onrealistische verwachtingen heeft over de magie van Kerstmis? Neem dan even tijd om te bedenken dat er onvermijdelijk enkele dingen zullen mislopen… en dat dat helemaal niet erg is. Kerst hoeft niet perfect te zijn om ervan te kunnen genieten.

Delegeer, delegeer, delegeer

Leg je erbij neer dat je niet alle touwtjes zelf in handen kunt hebben. Delegeer daarom enkele taken naar je partner of familieleden: de tafel dekken, de woonkamer stofzuigen of een dessert maken: het is een kleine vraag om aan een ander te stellen, maar maakt een wereld van verschil in jouw planning.

Pick your battles

Teveel suiker, een hoop cadeautjes en bergen aandacht van familieleden: het valt te verwachten dat je kinderen ook overprikkeld raken door al dat feestgedruis. Het gevolg: je kleine engels veranderen in regelrechte bengels. Pick your battles, en tik hen alleen op de vingers wanneer het echt nodig is en bespaar jezelf zo heel wat overbodig gesakker.

Maak tijd voor een leuke gezinsactiviteit

Cadeautjes kopen, inkopen doen voor het familiefeest, een leuke feestoutfit shoppen voor iedereen… het is geen wonder dat we onszelf vaak voorbij lopen in de aanloop naar de feestdagen. Plan enkele momenten in om als gezin tijd te maken voor elkaar. Dat kan zijn door een leuke uitstap te maken of door samen naar een kerstfilm te kijken.