Langeafstandskoppels nog altijd gedwarsboomd door corona. Nane (25) en Hedy (25): “Belgen mochten op reis, ik mocht mijn verloofde nog altijd niet zien”

Eind juni deden de Belgische Nane (25) en Hedy (25) hun relaas in onze krant: ze hebben elk een vriend in Amerika, maar hun relatie was door corona volledig uitzichtloos geworden. “De toekomst met onze partners staat voor onbepaalde tijd on-hold." Ondertussen hebben ze, door creatieve oplossingen en daarna door versoepelingen, allebei hun vriend terug kunnen zien. Maar de situatie blijft absurd. Om herenigd te worden met een partner buiten de EU, moet je als koppel je relatie ‘bewijzen’ en aan andere voorwaarden voldoen. En dan is er nog de angst dat we binnenkort weer in lockdown kunnen gaan. Hedy en Nane lijden er mentaal onder, maar blijven vechten voor hun relatie. “Veel langeafstandskoppels maken er uit hopeloosheid gewoon een einde aan.”

Wanneer we de Vlaams-Brabantse Nane Mertens en de Limburgse Hedy Meliadó opnieuw spreken, drie maanden later, klinken ze allebei opgewekter. Deze zomer heeft Nane haar vriend Brian (28), een Amerikaan uit Kearny, Nebraska, terug kunnen zien. En ze hebben zicht op een volgende ontmoeting, over een paar weken. Hedy heeft met haar verloofde, ook Brian (24), uit Chicago, Illinois, ook een tijd samen kunnen zijn. Maar om elkaar te kunnen zien in deze tijden moeten Nane en Hedy hard ijveren. Maandenlang hebben ze campagne gevoerd, samen met andere Belgen in een langeafstandsrelatie. Deze zomer kwam er dan eindelijk een licht aan het einde van de tunnel.

Reacties van Wilmès en De Block

Hun relaas op hln.be eind juni zette veel in beweging, herinneren Nane zich. “Mijn gsm leek wel een bom die ontplofte”, zegt Hedy. Nane werd na het interview zelfs gebeld door Studio Brussel en MNM en mocht haar verhaal doen op VTM Nieuws. “Plus, ik kreeg veel berichtjes van andere Belgen die in hetzelfde schuitje zaten. We besloten een Facebookpagina ‘Belgians separated from loved ones by travel bans’ op te starten, en bleven met z’n allen politici mailen en tweeten.”

“We mochten fysiek langsgaan bij Sophie Wilmès en Goffin, de minister van Buitenlandse Zaken. ‘Zo erg’, reageerden ze. Maggie De Block had ons zelfs gezegd dat ze het Deense model bekeken had (partners en familieleden mogen het land gewoon binnen met een negatieve test, red.). Maar versoepelingen kwamen er niet.” Terwijl wij, Belgen, in juli min of meer het gewone leven konden oppikken, hadden Nane en Hedy hun vriend nog altijd niet gezien. “Mijn zus kon op reis, we mochten weer naar een bioscoop of voetbalmatch. En ik kon niet eens samen zijn met mijn verloofde”, zegt Hedy.

De relatie bewijzen met bustickets

Pas op 20 augustus erkende de Veiligheidsraad het bestaan van langeafstandskoppels. “Maar van het Deense model niks te bespeuren”, vertelt Nane. In plaats daarvan kregen de koppels een set moeilijke voorwaarden op hun bord. “Vanaf 1 september zouden onze Amerikaanse partners naar België mogen komen. Op voorwaarde dat we een reiscertificaat krijgen van de ambassade in hun land. En de voorwaarden daarvoor? Een jaar samengewoond hebben of samen een kind hebben, of twee jaar samen zijn en elkaar minstens drie keer en 45 dagen gezien hebben. Plus, je moet kunnen bewijzen dat je relatie ‘stabiel en duurzaam’ is. Maar hoeveel langeafstandskoppels hebben al samengewoond? En hoe bewijs je dat je relatie duurzaam is?”

Ik heb – ja, echt – een tijdlijn van onze relatie ineen geknutseld in Word. Met foto’s van onze vliegtickets, paspoorten en tickets van musea die we bezochten Nane

Na acties van een andere lobbygroep kwam de overheid gelukkig met extra versoepelingen. Zes maanden samenwonen of één jaar een koppel zijn, met minimum twee bezoeken en twintig dagen samen, volstaat nu. Nane, Hedy en hun Brians vallen daar onder. “Maar ik vind de regels nog altijd streng”, zegt Hedy. “Waarom is een koppel dat tien maanden samen is gevaarlijker voor de volksgezondheid? Meer dan alle Belgen die deze zomer op reis gegaan zijn?” En de vraag blijft: hoe bewijs je in godsnaam dat je een ‘stabiele en duurzame’ relatie hebt, of twintig dagen samen bent geweest? “Ik ben gelukkig iemand die alle tickets van reizen bijhoudt, als aandenken”, zegt Nane. Ze heeft – ja, echt – een tijdlijn van haar relatie ineen geknutseld in Word. “Met foto’s van onze vliegtickets, de stempels op onze paspoorten, tickets van musea of busritten, foto’s van ons twee samen. Ik vind het zo ongemakkelijk dat ik een vreemde zo inzicht moet geven in mijn privéleven. Sommige koppels voegen hun chatgeschiedenis toe. Dat vind ik een stap te ver.”

(Lees verder onder de foto.)

Daar komt nog bij dat de toegevingen voor veel langeafstandskoppels nog altijd geen oplossing zijn. “Mijn Amerikaanse vriend heeft gelukkig geen toeristenvisum nodig om naar België te reizen”, zegt Nane. “Dat toeristenvisum wordt nog altijd niet uitgereikt. Er zijn genoeg koppels met partners in andere landen voor wie de situatie dus nog altijd uitzichtloos is. Ik ken een vrouw wiens vriend om die reden het land niet binnen mag. Maar ze hebben samen wel een dochtertje van zeven maanden, dat meisje heeft haar vader nog nooit gezien.”

De Amerikaanse overheid aangeklaagd

In november mag Nanes Brian eindelijk naar België komen. Nu maar hopen dat de regels niet veranderen. “Het blijft zo’n frustrerende situatie voor ons. Ik mag niet naar hem reizen (Amerika laat geen reizigers toe uit de Schengenzone, red.) en we leven nog altijd met de angst dat we elke keer weer tegen een nieuw obstakel kunnen botsen. Het lijkt een strijd waar geen einde aan komt en dat is mentaal zwaar. Deze zomer heb ik hem kunnen zien in een land waar we allebei welkom waren, maar zodra ik terug in België was, sliep ik weer slecht en kwamen al mijn stresssymptomen terug. Ja, we zien elkaar – wellicht – binnenkort terug, maar de onzekerheid blijft eindeloos.”

De Amerikaanse overheid kan niet zomaar atleten wel een visum toekennen, maar ons het recht om te trouwen ontnemen Hedy Meliadó

Voor Hedy is de situatie nog anders. Haar Brian vroeg haar in november 2019 ten huwelijk. Zij zei ja, en samen droomden ze van een huisje, een kat en – natuurlijk – trouwen. Daar steekt corona nu een stevig stokje voor, want de Amerikaanse overheid wil geen verloofdenvisa meer uitreiken. Maar daar laat het koppel het niet bij. “We hebben nu met een honderdvijftigtal andere koppels en een stel advocaten de federale Amerikaanse overheid aangeklaagd. Dat proces gaat verrassend snel. Over enkele weken kan er op de hoorzitting al besloten worden dat we recht hebben op dat verloofdenvisum. De Amerikaanse overheid kan niet zomaar atleten wel een visum toekennen, maar ons het recht om te trouwen ontnemen.”

(Lees verder onder de foto.)

Ondertussen is Hedy’s Brian ook in België geraakt, maar binnenkort vertrekt hij weer om te gaan stemmen. “Zijn terugreis was eerder gepland, maar elke keer weer stelt hij het uit. Onlangs nog huilde hij omdat hij niet wilde vertrekken, dat had ik hem nog nooit zien doen. Die schrik om opnieuw in de hel van voordien te belanden is onnoemelijk groot. Ik ben zo klaar met die angst en onzekerheid. Ik wil dat visum krijgen, naar Amerika vliegen en met Brian trouwen. Dat we dan nog geen ceremonie kunnen doen met onze familie, neem ik er wel bij.”

Liefde overwint corona

Ook de relatie van Nane en Brian lijdt gelukkig niet onder alle angst en onzekerheid. “Ik merk dat we nu meer aan elkaar hangen. Vroeger konden we een week gaan zonder te bellen, nu moeten we elkaar om de twee, drie dagen eens horen.” Door alle obstakels die ze moeten overwinnen, zijn ze nu nog zekerder dat ze een toekomst willen samen. “Volgende zomer kan ik hopelijk even bij hem intrekken en de grote knopen doorhakken.” Veel andere langeafstandskoppels overleefden de situatie niet, weet Nane. “Ik zie er veel de hoop verliezen. Dat hebben onze politici op hun geweten. Hoe zou je zelf reageren als je als koppel in zo’n uitzichtloze situatie wordt geduwd?” Terwijl we ondertussen echt wel veilig kunnen reizen, vult Hedy aan. “Dat maakt het nog schrijnender.”

En toch zouden Nane en Hedy het niet afraden om nu een langeafstandsrelatie te beginnen, als je iemand ontmoet die je hart veroverde. “Liefde overwint alles, ook corona. Kijk naar mij en Nane. En zo zijn er honderden verhalen”, zegt Hedy. “Ja, je moet een tikkeltje zot zijn om er nu aan te beginnen”, vult Nane aan. “Maar waarom doen mensen alsof een langeafstandsrelatie altijd moeilijker is dan een gewone? Elke relatie komt met zware beproevingen, en dit is nu de onze. Er is geen mooier gevoel dan dat iemand van je houdt en jij ook van die persoon houdt. Dat gevoel mag je niet laten schieten. Je moet er alles voor over hebben.”

