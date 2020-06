Lang leve papa: 7 gezellige doetips voor een geslaagde Vaderdag Valerie Wauters

08 juni 2020

17u06 0 Familie Komend weekend vieren we vader. Eerder deze maand gaven we al Komend weekend vieren we vader. Eerder deze maand gaven we al 24 leuke cadeautips om papa in de bloemetjes te zetten. Vandaag gaan we nog een stapje verder. Want een geslaagde Vaderdag, die is pas écht compleet wanneer jullie ook iets samen ondernemen.

Of je papa nu een levensgenieter of een competitiebeest is, samen een leuke activiteit ondernemen maakt jullie band hechter. Wij verzamelden 7 leuke doe-tips voor een gezellige Vaderdag.

Voor de bourgondiër

Serveer een vaderdagbrunch

Een klassieker, maar je scoort er altijd mee! Serveer een vaderdagbrunch om U tegen te zeggen. Spek, eitjes, croissants, pistoletjes en een goede kop koffie: meer is er niet nodig om papa’s dag goed te laten beginnen.

Organiseer een kaas- en wijnavond

Houdt je vader van een goed glas wijn? Nodig hem dan uit voor een kaas- en wijnavond bij je thuis. Wist je dat er speciale placemats bestaan om je geproefde wijnen op te beoordelen? Heb je meteen ook een origineel cadeautje! Bestel ze hier, of koop de downloadbare versie op Etsy.

Ga picknicken

Zeg nu zelf: wanneer was de laatste keer dat jij gaan picknicken bent? Hoewel het altijd gezellig is, doen velen onder ons het haast nooit. Trek de natuur in met een picknickmand en geniet van een namiddag ongestoord samen zijn met je familie. Is de picknickmand leeggegeten? Sluit jullie dag dan af met een gezellig spelletje Kubb.

Voor de natuurliefhebber

Trek jullie wandelschoenen aan

Een fikse wandeling in de natuur, meer is er vaak niet nodig om een heerlijke dag samen door te brengen. In ons land zijn er trouwens veel mooie plekjes die het ontdekken waard zijn. Een mooi begin zijn de zalig geurende kruid- en plantentuinen in Vlaanderen.

Plan een kampeertrip

Of je nu jong of oud bent, niets smeedt zo’n band als samen back to basics gaan. Gooi de tent in de koffer van je wagen en kies samen een mooi plekje uit voor een nachtje (of meer) onvervalste qualitytime. Laat de smartphones aan de kant, zodat jullie echt even tijd hebben voor elkaar.



Voor het competitiebeest

Organiseer een spelletjesavond

Maken jullie zelden tijd om samen een gezelschapsspel te spelen? Dan is Vaderdag misschien wel de ideale aanleiding. Haal die oude klassiekers weer eens uit de kast (want er is echt niets mis met een gezellig potje Monopoly!) of schaf je enkele nieuwe gezelschapsspellen aan. Hier vind je een overzicht van onze favorieten.

Ga samen sporten

Flink samen zweten is niet alleen gezond, het is ook goed om de familiebanden te versterken. Plan een moment in om samen te gaan lopen of fietsen. Wij verzamelden alvast de mooiste wandel- en fietsroutes van Vlaanderen.