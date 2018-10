Lach eens naar het vogeltje: 6 tips voor een leuke foto bij de schoolfotograaf Valérie Wauters

02 oktober 2018

13u58 1 Familie Het is zover: binnen dit en een paar weken gaat de schoolfotograaf weer langs op alle Vlaamse scholen. Natuurlijk wil jij het allerliefst dat jouw kind er ook op het moment suprême uitziet als het fotomodel dat hij of zij in jouw ogen is. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw oogappel op z’n allerbest op de foto staat?

Een leuke foto maken (het liefst met open ogen en een spontane lach) van je kind is op een gewone dag vaak al een hele opdracht. Laat staan wanneer het onder druk moet gebeuren in een geforceerde setting. Het is dan ook geen wonder dat jouw koter vaak quasi onherkenbaar is op het statieportret waar hij of zij op een blauwe maandag mee thuiskomt van school. Met deze tips vergroot je de kans dat je kind min of meer als zichzelf op de foto staat.

1. Leg geen druk op de schouders van je kind

Ga niet eindeloos staan oefenen thuis op de perfecte lach en de perfecte pose. De kans is immers groot dat net dat ervoor zorgt dat je kind compleet verkrampt op de foto staat op de dag zelf. Bereid je kind (vooral als hij of zij nog een kleuter is) voor op de komst van de fotograaf door te zeggen dat hij of zij langskomt, maar oefen geen geforceerde lachjes in.

2. Let op de outfit

Jij mag je zoon er dan misschien prachtig vinden uitzien in een net hemdje en een chique chino, maar voelt je kind zich daarin ook wel op z’n gemak? Kies voor een outfit waarin je zon of dochter zich comfortabel voelt. Gaat je kind meestal in een toffe sweater naar school? Probeer hem of haar dan niet plots in een compleet andere kledingstijl te dwingen.

3. Wild hair, don’t care

Afhankelijk van het moment waarop de fotograaf langskomt op school heeft je kind misschien al een halve schooldag achter de rug. De kans is groot dat die perfecte vlecht niet meer zo perfect ligt na enkele uurtjes ravotten, of dat het strak gestylede kapsel van zoonlief er inmiddels tamelijk verwaaid uitziet. Denk dus op voorhand even na of het kapsel van je kind al dan niet tegen een stootje kan (en werk desnoods af met een beetje haarlak, een serum tegen pluizend haar of een beetje extra gel).

4. Let op de inhoud van de brooddoos

Je ziet het al helemaal voor je: jouw engel in een prachtig licht kleedje of een sneeuwwitte sweater, stralend op de foto. Tot je de plaatjes in kwestie binnenkrijgt en het enige wat echt straalt op de foto die gigantische chocoladevlek is, die de outfit van je kind ontsiert. Om onnodige vlekken te voorkomen let je dus ’s ochtends liefst extra op de inhoud van de brooddoos. Denk: een banaantje, een koekje zonder chocolade en boterhammen met een soort beleg dat liefst de volledige maaltijd tussen de boterham blijft zitten in plaats van rond de mond en op de kleren van je kind.

5. Let op de outfit van eventuele broers of zussen

Gaat je kind ook samen met een broertje of zusje op de foto? Probeer hun outfits dan min of meer op elkaar af te stemmen. Staat achteraf veel leuker op de schoorsteenmantel.

6. Let it go

Om het met de ‘Frozen’-klassieker te zeggen: Let it go. Staat je kind ondanks jouw goede voorbereiding toch met een scheef gezicht, gesloten ogen en een geforceerd lachje op de foto? Trek er je vooral niks van aan en plak de foto vol trots in je fotoalbum. Wedden dat je er binnen dit en een paar jaar met de glimlach naar terugkijkt?!