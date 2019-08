Laat je kind los en deal met heftige situaties: de 7 geboden van het opvoeden Greet Ghysels

17 augustus 2019

08u11

Bron: Goed Gevoel 1 Familie Iedere ouder weet het: opvoeden is geen eitje. De Noorse familietherapeute Iedere ouder weet het: opvoeden is geen eitje. De Noorse familietherapeute Hedvig Montgomery heeft al meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van gezinnen en weet de pijnpunten zitten. Met ‘De zeven stappen naar succesvol ouderschap’ schreef ze een bruikbaar, vlot lezend boekje waarin ze verrassend vaak de vinger op de zere plek weet te leggen en enkele handige tools aanreikt om tot een betere, hechtere band met je gezin te komen. Heel revolutionair zijn haar methodes niet, maar ze geven toch altijd genoeg stof tot nadenken om het net iets anders aan te pakken. Dit zijn enkele van haar tips.

1. Creëer een band

“Jouw belangrijkste taak als ouder is je kinderen te troosten. Zorg dat er altijd een schoot in de buurt is. Kinderen die niet getroost worden, voelen zich verraden.”

2. Leer hoe je heftige emoties de baas wordt

“Vertel je kind niet wat het zou moeten voelen, maar luister en probeer te begrijpen wat je kind écht voelt. En help je kind vanuit die emotie een eindje op weg.”

3. Laat je kind los

“Geef kinderen de mogelijkheid om alleen te spelen. Ze leren namelijk veel vaardigheden spelenderwijs aan, zo zijn ze geprogrammeerd. Laat ze ook toe om geheimen te hebben.”

4. Deal met heftige situaties

“Lachen is de beste manier om snel contact te krijgen. Als jullie samen lachen, hebben jullie het samen goed. Het is eenvoudig, warm en aangenaam dichtbij. Op die manier krijgen jullie een gevoel van samenhorigheid.”

5. Werk aan je relatie

“Heb jij een goeie partner? Houd hem dan vast! Als een kind een goed functionerende relatie als voorbeeld heeft, kan het nuttige dingen leren over liefde en loyaliteit.”

6. Grenzen en consequenties

“Maak je kind nooit belachelijk. Schaamte is een emotie die ertoe leidt dat je kind zich van je afkeert. Laat je kind nooit zijn emoties onderdrukken, dat gaat alleen aan jullie relatie knagen.”

7. Doorbreek je patronen

“Een deel van de dingen die je op de automatische piloot doet, is misschien wel het minst nuttig voor je kind. Door te begrijpen waar je reacties vandaan komen, kan je je eigen gedrag verbeteren.”