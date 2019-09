Kotstudent kost bijna € 14.000 per jaar: met deze tips druk je kosten Nele Annemans

10 september 2019

16u09 0 Familie De kostprijs van een student die dit schooljaar op kot gaat, bedraagt gemiddeld 13.792 euro. Dat bedrag omvat alle studiekosten en de leefkosten van een heel jaar, zo berekende het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) van de Thomas More-hogeschool. Voor studenten die thuis blijven wonen, bedraagt de rekening gemiddeld 9.189 euro. Benieuwd hoe je de kosten kan drukken? Wij vroegen het aan CEBUD en Brik, de servicedesk voor studenten in Brussel.

“Een van de belangrijkste tips die ik kan meegeven aan studenten is om aan te kloppen bij de dienst Studentenvoorzieningen van je eigen hogeschool of universiteit, ook wel gekend als stuvo’s”, steekt Ilse Cornelis, onderzoeker bij CEBUD van wal. “Zij hebben een ruim aanbod aan advies en dienstverlening rond financiën (extra financiële steun, voorschotten op studietoelagen ...), huisvesting, eten en drinken, sport, cultuur, mobiliteit, psychosociale ondersteuning en juridisch advies. Aarzel dus zeker niet om bij hen langs te gaan als je met vragen zit.”

“Een andere hulplijn omtrent financiën voor studenten, is www.centenvoorstudenten.be. Daarop vind je alles over studiefinanciering, studiebeurzen, werken als student, belastingen en dergelijke”, aldus Cornelis.

Daarnaast zijn er volgens Cornelis en Aline Peeters van Brik nog tal van kleine tips die je in acht kan nemen om de kosten als student zoveel mogelijk te drukken.

Algemeen:

- Maak eens een uurtje vrij om een overzicht te maken van wat je als ‘inkomsten’ hebt en wat je allemaal moet/kan betalen. Heb je meer inkomsten dan uitgaven? Fijn, dan heb je nog ruimte voor leuke uitgaven of om te sparen. Kom je geld tekort? Dan zal je je uitgaven moeten aanpassen aan je inkomen. Je kan ook zorgen voor meer inkomen door te werken.

- Een vakantiejob tijdens de zomer geeft misschien ruimte voor luxe-uitgaven zoals festivaltickets of verdere reizen.

- Zie je iets in de winkel dat je heel graag wil hebben? Koop het item niet onmiddellijk en denk er een paar dagen over na. Als je dan nog altijd overtuigd bent dat je het echt nodig hebt, ga je terug naar de winkel om het te kopen.

Vrije tijd:

- Gebruik zoveel mogelijk je studentenkaart om korting te krijgen: in de bioscoop, musea, zwembad of kapper kan je vaak goedkoper terecht als student.

- Je hoeft niet altijd op café af te spreken of naar een fuif te gaan. Kotfeesten zijn vaak een pak beter voor je portemonnee. Daarnaast vinden er tal van leuke gratis feestjes plaats. Denk maar aan Brussel Brost, het gratis studentenfestival dat dit jaar plaatsvindt op 26 september met onder andere STIKSTOF en Lefto.

- Als student kan je in de meeste gevallen bij je universiteit of hogeschool een sportkaart/sportsticker kopen waarmee je voordelig kan sporten.

Voeding:

- Kant-en-klaarmaaltijden zijn een aanslag op je portemonnee en ze bevatten meestal veel meer zout, vet en bewaarmiddelen dan je nodig hebt. Zelf koken is meestal goedkoper én gezonder en als je te veel hebt, kan je overschotjes invriezen voor een volgende keer.

- Door het maken van een weekmenu moet je minder eten weggooien en kan je vooraf nadenken hoe je restjes van de ene dag op een andere dag kan gebruiken.

- Kies niet voor A-merken, maar voor de huismerken van onder andere Aldi, Delhaize en Colruyt of eet in de studentenrestaurants.

- Maak boodschappenlijstjes met bijvoorbeeld MyShopi, zo vermijd je om te veel te kopen of hou een potluck waarbij iedereen iets meeneemt om te eten.

- Red eten! Je kan via overschotten van handelaars en restaurants kopen tegen een klein prijsje. Zo bespaar je geld en werk je mee aan de strijd tegen voedselverspilling. Too Good To Go is een voorbeeld van zo’n app.

- Koken met verse kruiden zoals basilicum, peterselie, bieslook, munt … is duur als je de kruiden in de winkel aankoopt. Waarom kweek je de kruiden niet gewoon zelf? Daar heb je echt geen tuin voor nodig. Vaak is wat aarde, zaad en een stel potjes al voldoende. En je wordt er nog helemaal zen van ook.

Kleding:

- Retro is in! Koop je kleren in een tweedehands winkel of online. Je kan ook ruilen met vriend(inn)en.

- Spullen die je niet meer nodig hebt, kan je verkopen via tweedehandssites, apps als Vinted of op beurzen en rommelmarkten.

Andere:

- Kijk eens na of je telefoonabonnement het meest voordelig is voor de manier waarop jij je telefoon gebruikt. Je kan via www.bestetarief.be opzoeken wat voor jou het voordeligst is.

- Je kamer opfleuren? Adopteer eens een plant uit het plantenasiel.

- Zoek uit of vraag na of je via je school of studentenvereniging tweedehands studieboeken kan aankopen. Vaak bestaan er ook Facebookgroepen waar studenten hun boeken te koop aanbieden.

- Neem voor korte verplaatsingen de fiets of ga te voet. In veel studentensteden kan je ook studentenfietsen huren of gebruik maken van een deelfiets.