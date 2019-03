Wastips Gesponsorde inhoud Kleine wasjes, grote wasjes: 7 wastips voor ouders Aangeboden door Miele

26 maart 2019

12u00 0 Familie De was doen is een verhaal zonder einde. Zéker wanneer je kinderen in huis hebt, lijken machines draaien, manden legen en vlekken verwijderen een voltijdse job. Adem diep in en uit want wij helpen je met deze 7 tips tijd en geld besparen, kleding redden en driftbuien vermijden.

Laundry hack 1: zo verwijder je grasvlekken

Weer een broek vol grasvlekken. Herkenbaar? Het probleem is nochtans snel en moeiteloos opgelost met deze tip: wrijf voorzichtig wat afwasmiddel op de vlek en laat even intrekken vooraleer je het kledingstuk in de wasmachine stopt.

Laundry hack 2: zo krijg je kauwgum uit kleren

Nee, je hoeft dat truitje met aangeplakte kauwgum heus niet de vuilbak in te kieperen. Wrijf een kloddertje pindakaas op de kauwgum en stop het kledingstuk in de wasmachine. Weg kauwgum!

Laundry hack 3: zo was je de knuffels van je kids het best

Wie kinderen heeft die weet dat pluchen babyspeelgoed en knuffels regelmatig de machine in moeten. Zo was je deze het best: * met een minimum aan wasmiddel * op een programma voor delicate was, op 30°C * Kies voor extra water en voor extra centrifugeren. Of je kan het knuffeldierenprogramma op je Miele-toestel activeren. Je wasmachine gaat zo extra water gebruiken, zodat er geen zeepresten achterblijven op spullen die je kinderen wel eens in hun mond durven steken

Laundry hack 4: zo was je bloedvlekken uit textiel

Bloedneuzen, gekneusde ellebogen en schrammen op knieën. Pijnlijk, ja. Ook wanneer de bloedvlekken favoriete kledingstukken besmeuren. Zo ga je te werk om bloed uit je kledij te wassen:

• Snel reageren (wat de wonde betreft ook uiteraard)

• Behandel àltijd met koud of lauw water. Warm water fixeert het bloed. Daarna kan je de vlek moeilijk of zelfs niet meer verwijderen.

• Doe onmiddellijk wat speeksel op de vlek (werkt écht!) en spoel uit (of steek in het wasmachine op een koud programma)

Laundry hack 5: zo verspil je geen wasmiddel

Eén van de meest voorkomende wasfouten is té veel product gebruiken. Maar – openbaring! - meer product zal die chocoladevlekken er niet sneller of beter uitkrijgen. Bovendien is te veel wasmiddel niet alleen nefast voor je machine, je kledij en het milieu, het betekent ook, zeker wanneer je veel machines draait, een aanslag op je budget.

Een wasmachine met TwinDos-functie doseert gelukkig automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel op basis van het gekozen programma en de vuilgraad.

Laundry hack 6: zo ruikt je wasgoed een maand lang lekker

Ook met wasverzachter zijn mensen met kinderen vaak kwistig (oorzaak nummer één: niet-zo-lekker-ruikend-wasgoed). Terwijl wasverzachter voor de meeste stoffen niet eens nodig is en zelfs niet aan te raden. Gebruik bijvoorbeeld geen wasverzachter voor handdoeken, kledingstukken die je nadien in de droogkast doet, delicaat wasgoed, dons en ski- of outdoorkledij. Mis je die lekkere geur? Probeer FragranceDos. De Miele geurflacons geven je wasgoed in de droogkast een heerlijk frisse geur, die tot vier weken lang blijft. Een win-win voor je kledij en je portemonnee.

Laundry hack 7: zo is dat ene kledingstuk extra snel klaar

Het is je wellicht al overkomen dat dochter- of zoonlief net dat ene kledingstuk wil aantrekken dat onderaan de vuile wasmand ligt. Wie geen tijd heeft voor de was, maar ook niet voor een driftbui, die schakelt SingleWash in. Klaar in 40 minuten tijd, met 70% minder waterverbruik en 70% minder energieverbruik.

Surf naar inspiredby.miele.be en schrijf je in voor de nieuwsbrief voor meer handige tips en trucs.