Kinderen van werkende moeders zijn even gelukkig, bewijst omvangrijke studie TVM

25 juli 2018

15u03

Bron: A Plus/Working Mother 0 Familie Moeders die uit werken gaan, voelen zich soms schuldig omdat hun afwezigheid slecht zou zijn voor de ontwikkeling van hun kinderen. Hoeft helemaal niet, bewijst een studie waarvoor maar liefst 100.000 vrouwen en mannen uit 29 verschillende landen bestudeerd werden. Kinderen van werkende moeders zijn even gelukkig als kinderen van mama’s die thuisblijven, is de conclusie.

In 2015 werden al eerste resultaten van de studie, die werd uitgevoerd door de universiteit van Harvard, vrijgegeven. Toen bleek al dat dochters van werkende moeders minder kans maken om werkloos te zijn en dat ze ook meer verdienen dan dochters van huismoeders. Ze bekleden ook vaker hogere posities. Nu de volledige studie gepubliceerd is in de Journal Work, Employment and Society blijkt dat er nog meer voordelen zijn aan opgroeien met een mama die werkt.

Voor de studie vergeleken onderzoekers twee grote enquêtes – één die liep van 2002 tot 2012, en één van 2002 tot 2013 - waarvoor meer dan 100.000 mannen en vrouwen uit 29 verschillende landen werden ondervraagd. De belangrijkste nieuwe conclusie is, zoals in de intro en titel al gezegd is, dat kinderen van werkende moeders even gelukkig zijn als kinderen van mama’s die thuisblijven om voor het gezin te zorgen.

Misvatting uit de wereld helpen

“Mensen geloven nog steeds dat wanneer moeders uit werken gaan, ze op een bepaalde manier tekortkomen in de opvoeding van hun kinderen. Deze bevindingen zijn daarom dan ook heel belangrijk om deze misvatting uit de wereld te helpen”, legt Kathleen McGinn, professor aan de universiteit van Harvard uit.

Uit het onderzoek bleek ook nog dat mannen geen professionele invloed ondervinden van opgroeien met een werkende moeder, maar dat ze wel 50 minuten per week meer tijd aan huishoudelijke taken besteden. Ze hebben ook een betere kijk op gendergelijkheid, zelfs nog meer dan dochters van werkende mama’s. Dames met een moeder die buitenshuis aan de slag was, spenderen dan weer een uur minder tijd per week aan huishoudelijke taken. Zowel zonen als dochters van werkende moederen zijn vaker hoger opgeleid dan kinderen van mama’s die thuisgebleven zijn.

McGinn hoopt dat de resultaten moeders zelfvertrouwen geeft als ze hun kinderen moeten achterlaten om naar hun werk te gaan. “Vrouwen groeien op met het idee dat het toch altijd beter is dat ze thuisblijven bij hun kinderen, dus wanneer ze elke dag van hun kroost gescheiden worden om te gaan werken, kan dat pijnlijk zijn. Nu we stilaan collectief beginnen te beseffen dat onze kinderen er niet onder lijden, hoop ik dat het schuldgevoel weggaat.”

Minder gezonde kinderen

Deze bevindingen botsen weliswaar met de resultaten van een onderzoek van het Britse Instituut voor Kindergezondheid uit 2009, die aangaven dat in vergelijkbare gezinnen de kinderen met werkende moeders een iets minder gezond leven leiden. Dat werd toen vooral gestaafd met het feit dat kinderen van moeders met een baan vaker met de auto naar school worden gebracht, minder groenten en fruit eten en meer televisie kijken. Al stelden de samenstellers van dat rapport toen ook dat het thuis houden van de moeder niet de manier is om te voorkomen dat kinderen te dik worden. Wel moeten werkende moeders zorgen dat de kinderen, zowel thuis als in de opvang, voldoende beweging krijgen en gezond(er) eten. Maar dat is natuurlijk evengoed de verantwoordelijkheid van de werkende vaders.

“De resultaten van de studie kunnen de negatieve perceptie doorbreken van moeders die een fulltime job combineren met kinderen. Er konden immers enkel positieve effecten gevonden worden op de ontwikkeling van de kinderen," laat professor McGinn ook nog weten. Ze vindt verder ook nog dat de studie gevolgen moet krijgen. Zo moet volgens haar het beleid werkende vrouwen, zowel full- als parttime, ondersteund worden door bijvoorbeeld kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaatsen te voorzien.