Kinderen met overbezorgde ouders hebben later meer emotionele problemen

23 juni 2018

12u22

Ouders die hun kinderen streng controleren en niet vrij laten, kunnen hun kroost daarmee ernstige schade toebrengen. Ze zouden volgens een onderzoek van de universiteit van Minnesota dat werd gepubliceerd in Developmental Psychology, op latere leeftijd veel vaker op emotionele problemen stuiten dan kinderen die wel vrij zijn opgevoed.

Voor de studie bestudeerden onderzoekers het gedrag van 422 kinderen en werd er ook gekeken naar hoe vrij ze werden gelaten door hun ouders. Dat deden ze door tweejarige kinderen en hun moeders met speelgoed te laten spelen. Terwijl keken ze naar in hoeverre de moeder invloed probeerde uit te oefenen op het speelproces, door bijvoorbeeld zelf het speelgoed uit te zoeken. Drie jaar later vroegen ze de kinderen terug te komen, en werd gekeken naar hun reactie wanneer iemand een snoepje afpakte. Ook moesten ze een puzzel onder tijdsdruk oplossen.

Rond dezelfde periode werd aan de leraren van de kinderen gevraagd in welke mate ze last leken te hebben van emotionele problemen zoals angst, eenzaamheid en depressie. Dat werd nog een herhaald toen de kinderen tien jaar oud waren. Ook moesten hun docenten aangeven hoe goed de kinderen op school presteerden en hoe het zat met hun sociale vaardigheden. Tenslotte moesten de kinderen nog zelf vragen invullen over hun emoties en hoe ze zich op school voelden.

Momentopname

Nadat de onderzoekers al deze data naast elkaar hadden gelegd, concludeerden ze dat er een verband is tussen het overmatig controlerende gedrag van de moeders en de verminderde controle van emoties bij de kinderen. Op tienjarige leeftijd presteerden kinderen van overbezorgde ouders ook minder op sociaal gebied.

De onderzoekers nuanceren de resultaten wel zelf, omdat ze hun conclusies gebaseerd hebben op een momentopname tussen de moeder en het kind. Ook hielden ze geen rekening met eventuele emotionele problemen van de moeders. Toch is dit niet de eerste studie die wijst op een verband tussen het controlerende gedrag van ouders en de emotionele problemen van hun kinderen. De Nederlandse psychologe Machteld Hoeve kwam in 2008 bijvoorbeeld al tot de conclusie dat kinderen van sterk controlerende ouders vaker over de schreef gaan. Zij baseerde zich voor de bevindingen op maar liefst 144 bestaande studies.