Kinderen krijgen heeft een gunstig effect op je geheugen VW

17 oktober 2019

16u47

Bron: The Daily Mail 2 Familie Het is geen geheim dat vrouwen tijdens en na de zwangerschap vaak last hebben van zogenaamde ‘zwangerschapsdementie’. Voor wie niet weet waarover we het hebben: de enorme vergeetachtigheid waarmee jonge moeders vaak te maken krijgen. Toch is er ook goed nieuws.

Het krijgen van kinderen kan vrouwen mentaal scherper maken op latere leeftijd, suggereert een studie. Om tot deze conclusie te komen werden er MRI-scans onder de loep genomen van meer dan 12.000 vrouwen. Hieruit blijkt dat vrouwen die een kind op de wereld gezet hebben, ‘jongere’ hersenen hebben dan wie dat niet deed.

Zelfs op middelbare leeftijd zijn de hersenen van moeders tot zes maanden jonger dan die van vrouwen die geen kind op de wereld zetten. Meer kinderen (tot een aantal van vijf) blijkt trouwens beter voor de hersenmassa. Experts zijn van mening dat moeders baat kunnen hebben bij oestrogeen, het hormoon dat tijdens de zwangerschap wordt geproduceerd of dat de zwangerschap zelf hun immuunsysteem stimuleert.

“Als je kijkt naar de factoren die van invloed zijn op hoe we ouder worden, lijkt het krijgen van een kind een echt verschil te maken”, aldus dr. Ann-Marie de Lange, auteur van de studie van de Universiteit van Oslo. “Vrouwen die kinderen hebben, kunnen later in hun leven profiteren van de positieve effecten. Die zouden ze te danken kunnen hebben aan hormonen of immuunfactoren die verband houden met zwangerschap en bevalling en die een beschermend effect hebben tegen hersenveroudering.”

De studie maakte gebruik van hersenscans van vrouwen van middelbare leeftijd, met een gemiddelde leeftijd van 54, die deel uitmaakten van de UK Biobank genetische studie. Meer dan 9.500 van hen waren moeders. Onderzoekers analyseerden hun hersenen op basis van hun totale grijze massa en volume, ook in gebieden die belangrijk zijn voor het geheugen, zoals de hippocampus. Ze ontdekten dat de hersenen van moeders biologisch ongeveer zes maanden jonger waren dan die van niet-moeders, wat een weerspiegeling kan zijn van langdurige hersenveranderingen veroorzaakt door zwangerschap.