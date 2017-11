Kinderen eten te weinig groenten en fruit, met deze tips lukt het wel beter ND

Nederlandse kinderen eten te weinig groenten en fruit, koppen de kranten van onze noorderburen vandaag. Slechts vier op de tien kinderen tot 12 jaar eet er voldoende van. Maar ook bij ons is er nog werk aan de winkel, zo blijkt de meest recente Vlaamse gezondheidsenquête. Hoe zorg je ervoor dat die kinderen wél hun flink hun groentjes en fruit opeten?

Minder dan vier op de tien Nederlandse kinderen aten in de periode 2014-2016 voldoende fruit en ruim vier op de tien aten voldoende groente. Dat blijkt uit de meest recente Nederlandse gezondheidsenquête. In Vlaanderen dateert die van 2013 en zijn de cijfers vergelijkbaar: maar 1 op de 4 Vlaamse kinderen tussen 6 en 14 jaar eet dagelijks de aanbevolen hoeveelheid fruit en groenten. Met deze tips krik je dat cijfer hopelijk wat op tegen het volgende gezondheidsonderzoek.

Smokkelen voor gevorderden

Is je kind dol op spaghetti, pizza of quiche? Dé manier om stiekem veel onbekende groenten in je gerecht te smokkelen. Onderzoeken hebben aangewezen dat groente herhaaldelijk opnieuw aanbieden, ervoor zorgt dat de smaakpapillen wennen aan de smaak. Laat hen proeven in kleine hoeveelheven of in combinatie met dingen die ze wel graag lusten.

Beloning werkt

Heeft je kind geproefd van iets dat hij of zij eigenlijk niet graag lust? Prijs dat gedrag dan met een complimentje of zelfs een kleine beloning, zolang dat geen ander voedsel is. Experimenten met kleine kinderen toonden aan dat belonen werkt als het op het aanleren van goede voedingsgewoonten aankomt.

Voorbeeldgedrag

Verwacht je van je kleintjes dat ze elke dag een appel eten, terwijl je zelf nooit fruit aanraakt? Het goede voorbeeld geven is cruciaal om gezonde gewoonten aan te leren. Laat ook duidelijk zien dat jij veel groenten op je bord schept en een banaan mee naar het werk neemt

Hapklare oplossingen

Smokkel wat kerstomaatjes in een lunchpakket, geef een voorgesneden appeltje mee of stop wat druifjes in een potje. Een voorgemaakt groenten- of fruitpakketje hapt veel makkelijker weg dan een volledige appel in de schooltas. Graag creatief bezig en wat tijd over? Dan brengen de creaties van deze originele moeder zeker inspiratie.

Laat hen eens kiezen

Krijg je die pastinaak en courgette maar niet verkocht thuis? Laat af en toe de kinderen zelf eens kiezen wat ze op hun bord willen, op vlak van groenten dan toch. Iets van groenten eten is nog steeds beter dan helemaal geen groenten. Wissel af met het aanbieden van porties van jouw eigen keuze.