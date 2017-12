Kinderen die regelmatig een pedagogische tik krijgen, zijn later vaak agressief tegen hun partner Timon Van Mechelen

11u56

Bron: WYFF4/Kind en Gezin 0 Foto door London Scout voor Unsplash Familie Een 50-tal jaar geleden was de zogenaamde pedagogische tik nog schering en inslag. Nu weten we echter wel beter dan onze kroost een draai om de oren te geven. En er is nog extra bewijs dat een tik uitdelen alleen maar averechts werkt. Volgens een studie die werd gepubliceerd in Journal of Pediatrics blijkt namelijk dat kinderen er op latere leeftijd gewelddadig door worden tegenover hun partner(s).

Voor het onderzoek werden 758 jongeren tussen 19 en 20 jaar ondervraagd of ze als kind een tik kregen als straf. Zij die er af en toe eentje kregen, hadden zelf ook in hun meest recente relaties vaker geweld gepleegd tegenover hun partner. En jawel, zelfs de kinderen die maar heel af en toe een tik op de billen hebben gekregen. “Eén van de voordelen van deze studie, is dat we hebben kunnen bewijzen dat een pedagogische tik al-tijd negatieve gevolgen heeft voor het kind op latere leeftijd. Of de ouders nu hoger opgeleid zijn, het kind mannelijk of vrouwelijk is en ook de leeftijd waarop de tik(ken) werden uitgedeeld zijn niet van tel. Uit het onderzoek blijkt daarbovenop dat kinderen die zwaar fysiek misbruikt zijn en wel meer dan af en toe een tik kregen, later niet minder gewelddadig zijn tegenover hun partner dan wie uitzonderlijk een draai om de oren heeft gekregen,” vertelt Jeff Temple, hoofdauteur van de studie en docent psychiatrie aan de universiteit van Texas Medical Branch.

Geen verrassing

De resultaten van het onderzoek waren voor dokter Bob Sege die tevens ook woordvoerder is van de Amerikaanse vereniging voor kinderartsen, alleszins geen verrassing. “Dit bevestigt de conclusies van verschillende eerdere studies dat kinderen die huiselijk geweld ervaren, zelfs al is het maar een tik omdat ze stout geweest zijn, vaker zelf geweld gaan gebruiken in hun latere leven.”

“Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van (jonge) kinderen, ze leren van hen wat de sociale normen zijn en hoe ze zich moeten gedragen tegenover anderen. De pedagogische tik zorgt voor verwarring in de cruciale grens tussen liefde en geweld voor kinderen, en dat op het moment dat ze nog volop hun eigen grenzen aan het aftasten zijn.”

Ook expert in partnergeweld en professor aan de universiteit van Boston Emily Rothman gaat hiermee akkoord. “De ervaring van geslagen worden door iemand die je graag ziet in de kindertijd, verhoogt de kans dat je zelf naar geweld teruggrijpt in een ruzie. Bij iemand die nooit een tik heeft gekregen, zal de gedachte van zelf iemand slagen veel minder snel opkomen omdat het niet in je systeem zit.”

Situatie België

In 52 landen wereldwijd, van Frankrijk tot Peru, is geweld tijdens de opvoeding bij wet verboden, in België is dat niet het geval. Begin dit jaar spraken drie parlementsleden van CD&V zich nog over uit: “België blijft om onbegrijpelijke redenen achterwege”, zei Kamerlid Sonja Becq, die hierover samen met twee partijgenoten in april een wetsvoorstel indiende, toen. ”Nochtans is een kind slaan om het op te voeden niet meer van deze tijd en haalt het ook niets uit. Bovendien kan mishandeling zware gevolgen hebben voor de geestelijke ontwikkeling en de relaties met de ouders verstoren. Maar blijkbaar zijn er andere wetsvoorstellen en -ontwerpen die voorrang krijgen, terwijl het onze zelfs nog niet tot in de commissie is geraakt.”

3 alternatieven voor de pedagogische tik

Vaak geven ouders hun kind een tik uit onmacht, maar dat wil nog niet zeggen dat het daarom minder problematisch is. Wij geven 3 alternatieven:

1. Voer een gesprek

Leg uit waarom en wat het kind verkeerd heeft gedaan en kijk het daarbij doordringend in de ogen. Begin niet te schreeuwen, maar wees wel kordaat en krachtig.

2. In de hoek zetten

Het lijkt misschien wat verouderd, maar een kind in de hoek zetten is wel degelijk een goede manier om het te straffen. Belangrijk is dat het even afgezonderd is, dus ook een kleine ruimte zoals het toilet of kot in de tuin zijn opties. Het kind én de ouder kan dan afkoelen en tot bezinnen komen.

3. Negeren

Even negeren helpt om duidelijk te maken dat je niet luistert als het kind zich misdraagt. Houd dit wel niet te lang vol, en praat het daarna nog uit.