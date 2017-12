Kinderen die helpen in het huishouden, zijn later succesvoller ND

Bron: Popsugar 64 thinkstock Familie Laat jouw kleuter de was eens ophangen of de oudste de slaapkamer stofzuigen: kinderen die helpen in het huishouden, hebben een grotere kans op succes in hun latere professionele leven. Dat legde opvoedingsexpert Julie Lythcott-Haims uit in een recente Ted Talk.

Julie Lythcott-Haims baseert zich voor haar betoog op een langetermijnstudie van Harvard, die huishoudelijk werk bij kinderen aanmoedigt. Hoe vroeger je kroost ermee begint, hoe beter voor hun ontwikkeling, klinkt het. Als jouw kind al op jonge leeftijd leert de handen uit de mouwen te steken - ook voor minder fijne taakjes - kan het daar later in het professionele leven de vruchten van plukken.

"Hoe vroeger je kinderen betrekt bij het huishouden, hoe vaker ze spontaan werk zullen zien en initiatief zullen nemen om iets aan te pakken," luidt de theorie. "Zelfs vervelende taakjes zullen ze zo leren onder handen nemen, in functie van het groter geheel. Kinderen die zelden hebben meegeholpen in het huishouden, zijn afwachtender en nemen minder initiatief. Ze wachten op iemand die hen een checklist geeft met taakjes die ze moeten afvinken, maar die is er in werksituaties niet altijd. Ze missen vaker de vaardigheid om werk te zien en zelf te redenen hoe ze nuttig kunnen zijn."

Een reden te meer om vanavond al de kinderen in te schakelen bij het koken of de afwas, zonder je schuldig te voelen. Twijfel je vanaf welke leeftijd je kroost bepaalde taakjes aankan? Dan kunnen deze tips gelden als richtlijn.