Kind en Gezin roept op: “Trek je laarzen aan en ga met je kinderen in de plas springen” TVM

07 december 2019

11u40 0 Familie Kind en Gezin organiseert een vijfde editie van het symposium voor meer dan 120 artsen. Naast vaccinatie, zindelijkheid en gezonde voeding ligt de focust ligt dit jaar ook op beweging in de winter. “Je hoeft je kinderen niet naar een sportclub te sturen”, klinkt het, “Een ommetje in je straat is goed genoeg.”

Meer dan 120 artsen die voor Kind en Gezin consulten doen, verdiepen zich een hele dag in vaccinatie, zindelijkheid, gezonde voeding en beweging. “We laten ons te veel tegenhouden omdat het tijdens de winter kouder en sneller donker wordt”, zegt Nele Wouters, woordvoerder bij Kind en Gezin. “Maar je hoeft niet intensief te gaan sporten om aan je dagelijkse beweging te komen.”

Kansen missen

Als ouder ken je het klassieke scenario: als je na je werk naar huis komt, is het koud en donker. Je bent moe, maar moet nog koken en voor de kinderen zorgen. Het is druk, sport is het allerlaatste waar je aan denkt. “Helaas zijn veel kinderen dan geneigd om binnen te spelen, maar ze hebben daar niet altijd de ruimte voor. En eigenlijk missen zowel de ouders als de kinderen veel kansen door niet naar buiten te gaan.” Daarom roept Kind en Gezin op om meer buiten te spelen. “Beweging stimuleert de groei, de ontwikkeling, het evenwichtsgevoel en de mentale weerstand van je kind of baby. Of het nu een baby is die blij wordt van de frisse bries in zijn gezicht of een peuter die ontdekt dat gras niet zo lekker is, buiten spelen is leuk. En je kind leert zo ook de goede gewoonte om niet te lang stil te zitten. " En ook ouders hebben er baat bij. “Door samen naar buiten te gaan, zul je merken hoe je kinderen vanzelf openbloeien. Je hoeft ze niet naar de sportclub te brengen. Kleed je gewoon warm aan, neem een zaklamp mee en maak gezellig een ommetje. Of trek je laarzen aan en ga met ze in de plas springen. Plezier gegarandeerd!”

Overbeschermen

Kind en Gezin ging eerder op zoek naar de voornaamste redenen waarom ouders hun kinderen anno 2019 zo weinig buiten laten spelen, en de neiging om hen te overbeschermen overheerst. Alles wordt al snel “te”. Zo stellen veel mensen bijvoorbeeld dat je van buiten spelen in de kou of in de regen ziek wordt. Maar dat klopt niet volgens Kind en Gezin: “Je wordt niet ziek van de regen of de kou, maar wel van ziektekiemen. Als het buiten koud is, sluiten we ramen en deuren zodat het binnen lekker warm blijft. Dat vinden ziektekiemen super: ze groeien ervan. Je kan dus beter buiten zijn, waar ziektekiemen minder goed overleven. En terwijl jij buiten bent, verlucht je de binnenruimte.”

Veel ouders vinden het ook te vies en te vuil. “Ze pakken van alles vast en proeven ervan. Da’s vies en ongezond”, wordt vaak gezegd. Kind en Gezin: “Natuurlijk is gras niet lekker en zand al helemaal niet. Maar baby’s proeven letterlijk van alles wat binnen handbereik komt. Dus als je met je baby buiten gaat, zal die hand vol zand de mond in gaan. Wordt hij daarvan ziek? Normaal niet. Je baby zal snel ondervinden dat zand niet lekker is en dat zal hij je wel duidelijk maken. Mond spoelen en verder spelen. En voor je samen aan tafel gaat, handen wassen.”