Kersverse ouders slapen minder dan 5 uur per nacht (+ tips van een mama) TVM

20 juni 2018

10u54

Bron: Independent 0 Familie De eerste maanden na de geboorte zijn meestal niet makkelijk voor kersverse ouders. Niet alleen hebben ze continu stress om dingen verkeerd te doen en hun baby op te zadelen met een trauma voor het leven. Daar komt ook nog eens bij dat hun nachtrust flink wordt ingeperkt. Gemiddeld slapen ze het eerste jaar namelijk maar 4 uur en 44 minuten per nacht. Dat blijkt uit een studie van matrassenexpert Simba.

Aan alle moeders die ’s ochtends amper de fut hebben om hun wallen weg te schminken onder een dikke laag make-up en aan de kersverse papa’s die zoveel koffie drinken doorheen de dag dat ze er misselijk van worden: je bent niet alleen. Uit het onderzoek van Simba blijkt namelijk dat kersverse ouders in de eerste 12 maanden na de geboorte 59% minder slaap halen dan de aanbevolen 8 uur per nacht. Wat neerkomt op 50 nachten doorhalen op een jaar tijd.

Uit de studie bleek ook dat ouders gemiddeld 54 minuten per dag/nacht besteden aan hun kind in slaap proberen krijgen. En dat doen ze vaak al wandelend, want op een jaar tijd hebben ze daar evenveel stappen door gezet alsof ze 28 marathons zouden hebben uitgelopen.

Meer dan twee derde van de Britse ouders gelooft dat ze door dit slaapgebrek al ruzie gehad hebben met hun partner. 23% denkt dan weer dat ze “vreemd” gedrag hebben vertoond in het eerste jaar na de geboorte. Zo hallucineerde 11% van de ouders al eens, 8% vergat zelfs de naam van hun baby regelmatig.

De 10 populairste methodes om een baby in slaap te krijgen

1. Warme melk

2. Vaste gewoontes aanhouden

3. Zacht heen en weer wiegen

4. Een tut/fopsteen

5. Een warm bad geven

6. Een extra dekentje geven

7. Lezen

8. Optillen

9. Zingen

10. Favoriete speelgoed geven

Tips van een mama

Eva Van Driessche, chef van NINA.be én kersverse mama, deelt haar tips om haar energie op peil te houden:

- Drink veel water en weinig alcohol

- Stop met koffie drinken na 12u 's middags

- Veel wandelen in frisse lucht

- Eet niet te vet want daar word je moe van (pasta 's middags is dus niet zo'n goed idee)

- Smeer elke dag oogcrème tegen de wallen, en zorg dat je altijd een zonnebril bij hebt

- Bewaar oogpatches in de koelkast (die van Klorane zijn een aanrader)

- Gemberthee verfrist en maakt dat misselijke gevoel van te weinig slaap minder