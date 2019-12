Kerstrapport: zo reageer je wanneer je kind met slechte punten thuiskomt Valérie Wauters

18 december 2019

Niet alleen de feestdagen staan voor de deur, maar ook - als je kinderen hebt tenminste - het kerstrapport. Als ouder hoop je natuurlijk altijd op het beste, maar wat als je kind thuiskomt met niet zulke goeie punten? Wij vroegen aan pedagoge Marijke Bisschop hoe je daar als ouder het best mee omgaat.

“Wat je eerst en vooral moet weten is dat een kind geen cijfer op een rapport is”, steekt pedagoge Marijke Bischop van wal. “Elk kind is sowieso een beetje bang voor onvoldoendes op zijn of haar rapport, en is daarbij ook bang voor de reacties van ouders en/of grootouders. De grootste angst daarbij is ongetwijfeld dat er niemand trots zal zijn op die minder goede cijfers. Daarom raad ik aan ouders aan om eerst aan het kind zelf te vragen wat hij of zij zelf vindt van zijn punten. Focus je daarbij eerst en vooral op wat er wel goed is gegaan en waarop je kind wél trots is. Daarna kan je vragen waarom hij of zij denkt dat andere punten minder goed zijn, of waar het kind minder tevreden mee is.”

Hoewel het voor vele ouders een haast natuurlijke reflex is om eerst te kijken naar wat er minder goed ging, raadt de pedagoge dat af. “Begin zeker niet met je kind te bekritiseren of je teleurstelling te tonen. We moeten ervan uitgaan dat een kind doet wat het kan.” En hoe je het ook draait of keert: een open communicatie tussen ouder en kind is altijd the way to go. “Vraag je kind naar wat hij of zij moeilijk of lastig vond, en waarom iets misschien niet zo goed lukte. Een kind zal er veel meer aan hebben als hij er zelf over kan denken en eventueel zelfs een kritische blik werpt op z’n eigen prestaties.”

Ben je er als ouder zeker van dat je kind eigenlijk beter kan? Hou dan in het achterhoofd dat beginnen te roepen of kwaad worden zeker geen constructieve oplossing is. “Bied in plaats daarvan je hulp aan, om zo samen tot betere resultaten te komen in het volgende trimester. Het heeft geen enkel nut om je kind bang te maken met dreigementen als ‘zo blijf je aan het einde van dit schooljaar zeker zitten’ of ‘je gaat moeten studeren tijdens de vakantie’”, zegt Bisschop. “Ga eerder uit van een meer aanmoedigende houding. Vergissingen maken mag, want daar leer je van. Harder werken mag natuurlijk ook, maar het is zeker niet altijd de enige oorzaak van zwakkere punten.” Probeer daarom samen met je kind uit te zoeken wat hem of haar kan helpen om in de toekomst wél betere resultaten te behalen. “Hou er daarbij rekening mee dat je kind het misschien écht moeilijk heeft door een - misschien nog niet ontdekte - leerstoornis, of dat het gewoon geen goede studiehouding heeft.”

“Opmerkingen als ‘je werkt niet hard genoeg’, ‘je spant je niet in’ of ‘je kunt beter’ helpen meestal niet. Trek het liever open naar een vraag: ‘hoe zou het anders of beter kunnen?’ helpt meestal veel beter. Hou er daarnaast rekening mee dat je kind niet altijd de beste van de klas kàn zijn. En dat dat ook helemaal niet hoeft. Elk kind heeft talenten, het is alleen de zaak om die te ontdekken. Vraag je kind daarom waar jij hem of haar mee kunt helpen. Op deze manier versterk je de vertrouwensband met je kind, wat op lange termijn alleen maar een goede zaak is. Geef je kind het vertrouwen dat het nog beter kan, en dat een slecht rapport met kerst niet wil zeggen dat er ook bij het einde van het schooljaar een gigantisch probleem zal zijn.” Probeer dus vooral altijd samen naar een oplossing te zoeken, en wijt die mindere punten niet alleen aan een gebrek aan inzet van je kind. “Elk kind wil immers graag een mooi rapport, maar jammer genoeg lukt dat niet altijd.”