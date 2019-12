Kerst met topmodel Doutzen Kroes: “Dit jaar was ik heel zoekende naar mezelf” David Devriendt

25 december 2019

13u50 0 Familie Ook supermodellen vieren kerst. Bij de Nederlandse Doutzen Kroes (34) wordt het qualitytime met de familie en sexy time met mooie lingerie. Wij stelden haar enkele vragen.

Je bent het gezicht van Hunkemöller. Hoe kan je elk eindejaarsfeest pimpen met lingerie?

“Ik denk dat het heel erg voor jezelf is. Ik vind het altijd heel bijzonder dat als je een mooi lingeriestuk aantrekt het bijna niet meer uitmaakt welk kledingstuk je erover draagt, maar je voelt je meteen al anders en specialer. Dat is de magie van lingerie, dat het je op kerst of op oudjaar of wanneer je het ook maar wil dragen je dat extra gevoel kan geven, ongeacht je lichaamstype. Dat je van jezelf een geheimpje hebt en je voelt: ik heb dit aan en ik voel me empowered.”

Hoe vier jij kerst?

“Eerst met mijn familie in Friesland, en daarna bij mijn schoonouders in Amsterdam. We zijn niet zo groot met cadeaus, het gaat meer over de qualitytime. We hebben allemaal best drukke levens en dan is het fijn om samen te zijn en lekker te eten. Mijn zus Rens (een bekende foodblogster, red.) en ik stellen het menu samen en dan flanst iedereen iets in elkaar. De qualitytime begint al van zodra we koken, van ’s ochtends vroeg al. We gaan niet naar de middernachtmis of zo; voor ons heeft kerst geen religieuze betekenis. We vieren vooral dat we een jaar afsluiten en staan heel hard stil bij wat we in dat jaar allemaal hebben meegemaakt en geleerd.”

Hoe kijk jij terug op 2019?

“Persoonlijk was het een jaar dat ik heel zoekende was naar wie ik ben en wat ik wil. Daarom ben ik mijn YouTube-kanaal begonnen, omdat ik van die zoektocht een soort visueel dagboek wou maken. Ik heb tijdens al mijn jaren als model dat soort creativiteit niet gekend. Altijd al was ik het canvas van de ideeën van een ander, van de ontwerper, van de fotograaf, van de stylist. Dit is van mij! Bovendien probeer ik in het leven van elk moment te genieten, omdat het in die vorm nooit meer terugkomt. Alles gaat zo snel voorbij, en door YouTube leg ik veel dingen vast, ook voor later voor mijn twee kinderen. De bedoeling is dat het in de toekomst ruimer gaat dan mijn persoonlijke leven, maar ook over bepaalde dingen die in de wereld gebeuren. Niet belerend, maar eerder een zoektocht waarop ik mensen kan meenemen. Want het is ook wel een heel mooie tijd waarin we nu leven. Ik heb lang gedacht: wat een verschrikkelijke wereld is dit toch. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat we binnen twintig jaar op deze tijd kunnen terugkijken en zeggen: we hebben het toch maar gedaan en de bewustwording gekregen over waar het naartoe gaat. Ik weet dat ze veel kritiek krijgt, maar ik bewonder Greta Thunberg enorm, want ze zegt waar het op staat. Zij wil een mooie toekomst voor zichzelf en haar kinderen, en dat stelen we van haar. Ik zet me met mijn liefdadigheidsorganisatie Knot On My Planet al jaren in voor de olifanten, en nu ook voor de neushoorns en leeuwen, maar dat is heel tegenstrijdig. Want ik zit in de modewereld en die is heel vervuilend. Ik voel een enorme verantwoordelijkheid. Fast fashion kan echt niet meer; we moeten meer duurzaam consumeren. Ik wil dat ook zelf doen en mijn kast nog eens doorspitten. Waarom kunnen we kleding maar één keer aan? Daar moeten we mee stoppen. Wij kunnen niet zonder de natuur; nu is het tijd voor langetermijndenken. Laat dat maar meteen mijn wens voor 2020 zijn.”

De Hunkemöller-eindejaarscollectie is verkrijgbaar via hunkemoller.be en in alle Hunkemöllerwinkels. Prijzen variëren van 14,99 euro tot 42,99 euro.