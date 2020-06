Kelly Rowland groeide op zonder vader: wat doet dat met een kind? Psycholoog: “Hangt ervan af hoe de omgeving reageert”

Familie De Amerikaanse zangeres Kelly Rowland postte op Instagram over de hereniging met haar vader, die ze nooit gekend heeft. “Hem dertig jaar niet spreken, niet zien, welke invloed had dat op mij, mijn familie, mijn psyche?” vraagt ze zich af. We leggen de vraag voor aan pedagoog Guy Bosmans.

Zangeres Kelly Rowland beschrijft het als een van de meest intense dagen van haar leven, de dag waarop ze haar vader na dertig jaar eindelijk ontmoette. “Ik had een zware angstaanval en voelde me opnieuw de achtjarige ik die in de steek was gelaten. In mijn hoofd vervloekte ik de man. ‘Waarom kwam je me niet opzoeken? Hield je wel van me?’ Maar ik luisterde naar hem, vergaf hem en sindsdien hebben we elke dag contact en heb ik zo veel over mezelf ontdekt.”

Een ouder moeten missen is voor een kind een erg ingrijpende gebeurtenis die ook later in het leven een weerslag kan hebben, zegt Rowlands getuigenis. Gezins- en orthopedagoog Guy Bosmans, gespecialiseerd in hechting bij kinderen en jongeren, is het daarmee eens. Maar hij wil ook nuanceren. “Het missen van een vader is sowieso een bron van stress voor een kind. Maar de impact op het kind is afhankelijk van veel factoren. Als je vader vertrekt op jonge leeftijd of je hebt hem nooit gekend, ben je niet per definitie gedoemd om je hele leven miserabel te zijn.”

Emotioneel en mentaal kwetsbaarder

Een kind dat het zonder een van de twee ouders moet stellen, zal zich sowieso vragen stellen. “‘Was ik niet goed genoeg voor die ouder?’, kan het zich afvragen. Dat is een natuurlijk proces: telkens een relatie ophoudt, zoeken je hersenen naar verklaringen”, zegt Bosmans. “Een kind kan zich dan schuldig of verantwoordelijk voelen en zichzelf als de oorzaak zien, als onwaardig of niet genoeg. Als dat idee deel gaat uitmaken van het beeld dat het kind heeft van zichzelf en van relaties, dan zal dat kind op een andere manier in het leven staan. Mogelijk is zo'n kind angstiger dat geliefden hem zullen verlaten, zijn talenten minder goed ontwikkelen en emotioneel en mentaal kwetsbaarder zijn.”

Maar een afwezige ouder betekent niet noodzakelijk een miserabel kind. Bosmans benadrukt dat veel factoren meespelen. “Het kan zijn dat een kind van nature mentaal kwetsbaarder is. Het kan dat de band met andere zorgfiguren ook verzuurt en het kind daardoor de afwezigheid van de ouder nog meer zal merken. Of het kan dat het kind net fantastisch goed opgevangen wordt door de aanwezige ouder en andere familieleden. Op basis van al die factoren zal een kind meer of minder betekenis geven aan de afwezigheid van de ouder en er zwaarder of minder zwaar aan tillen. Bij kinderen die er echt moeite mee hebben, zien we bijna altijd dat er verschillende andere dingen meespelen.”

Weerbaarder dan je denkt

Als het kind blijft worstelen met de afwezigheid, kan dat een impact hebben op zijn relaties als volwassene. “Dat kan de partnerrelatie zijn, relaties op het werk, relaties met de eigen kinderen”, zegt Bosmans. De angst die zo’n kind ontwikkelt om verlaten of gekwetst te worden, kan hem afstand doen nemen in relaties of boos maken. “Dat zijn wat we ‘missignalen’ noemen. Mensen die zich onzeker voelen in relaties en bang zijn dat ze geen zorg of nabijheid zullen krijgen, zullen zich sneller teleurgesteld of gekwetst tonen in die relaties, afstandelijker worden of bevestiging blijven zoeken en vragen.”

Kinderen die een relatiebreuk ervaren, zijn heel weerbaar en kunnen best goede, nieuwe relaties opbouwen Guy Bosmans

En dat kan het, wanneer het kind nog jong is, moeilijk maken voor een nieuwe zorgfiguur om de rol van de afwezige ouder over te nemen. Denk aan een pleegouder of de nieuwe partner van de aanwezige ouder, bijvoorbeeld. Anderzijds kan een kind wel heel snel een goede band met een nieuwe zorgfiguur creëren, weet Bosmans. “Van nature hecht een kind zich heel snel aan de zorgfiguur die het dichtst bij hem staat. En we weten ook dat als kinderen een relatiebreuk ervaren, ze heel weerbaar zijn en goede, nieuwe relaties kunnen opbouwen. Maar dan is het wel belangrijk dat de nieuwe zorgfiguur het verdriet van het kind – want dat heeft het sowieso – erkent. En dat hij of zij op een zorgende manier reageert op enige moeilijkheden of missignalen die het kind vertoont door dat verdriet. Pas dan zal het kind nieuw vertrouwen kunnen opbouwen, mogelijk zelfs even goed als wanneer het nooit een relatiebreuk had ervaren.”

Een hereniging plannen?

Wat kan je als ouder of zorgfiguur nog meer doen om een kind dat opgroeit zonder een van beide ouders, zo goed mogelijk te ondersteunen? Bosmans raadt vooral aan om te luisteren. “Je moet gewoon zeggen: vertel eens wat meer over hoe je je voelt. En vermijd dan om zelf betekenis te gaan geven aan de boodschap van het kind. Wij zien in onze therapiesessies dat ouders die kinderen gewoon laten vertellen, vaak meer ontdekken over hoe moeilijk het kind het heeft dan ze verwacht hadden. En dan reageren ze van nature ontdaan en empathisch: een reactie die fijn is voor het kind, zeker als die zo natuurlijk komt. Het komt er vooral op neer dat het kind zich begrepen moet voelen.” Daarnaast vindt Bosmans therapie aangewezen, en hoe preventiever, hoe beter.

Kelly Rowland is uiteindelijk herenigd met haar vader, na dertig jaar geen contact te hebben. Maar is dat wel een goed idee? Bosmans zegt dat zoiets afhangt van hoe zowel ouder als kind zich gedragen bij de hereniging. “Het is eerst en vooral heel plausibel dat de afwezige ouder zijn kind nooit had willen kwetsen. Vaker wel dan niet handelt zo’n ouder vanuit een zorgreflex: ‘I wil mijn kind voor mezelf behoeden’, bijvoorbeeld. En dan verlangt hij of zij toch naar de liefde van dat kind. Als het kind er tijdens de hereniging dan in slaagt om over de pijn te praten die het ervaarde en als de ouder erin slaagt om die pijn te erkennen, kan het goed komen. Als de ouder dingen zegt als ‘Ik vind het vreselijk dat ik je gekwetst heb’ in plaats van ‘Het is mijn schuld niet, de realiteit was anders’, dan kan zo’n eerste gesprek tussen ouder en kind de start van het herstel betekenen.”

