Kattenexperte reageert ontzet: “Alle katten vanaf nu binnen opsluiten, is onnodig en ronduit absurd”

Nele Annemans

27 november 2019

17u09 14 Familie Katten ongecontroleerd naar buiten laten gaan, is illegaal volgens de EU-regels. Onze favoriete viervoeter zou namelijk een van de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld zijn. Dat stellen althans twee Nederlandse juristen van de Tilburg Universiteit in de Nederlandse krant Trouw. De Vlaamse kattenexperte Anneleen Bru reageert verbaast: “Dit is in één woord absurd!”

In een artikel dat de Nederlandse Arie Trouwborst en Han Somsen schreven in het tijdschrift ‘Journal of Environmental Law’ staat te lezen dat alleen al in Nederland elk jaar naar schatting 140 miljoen dieren door katten gedood worden. Onder de slachtoffers zitten verschillende soorten vogels en zoogdieren, maar ook reptielen, vissen en amfibieën en dat zou ingaan tegen de Europese regels voor natuurbescherming. Zij stellen dan ook dat katten niet meer buiten mogen. “Asielen zullen overspoeld worden met katten met gedragsproblemen”, reageert Anneleen Bru, de eerste universitaire niet-veterinaire kattengedragstherapeut van Vlaanderen.

Zij is het namelijk helemaal oneens met de stelling van de twee juristen en daar heeft ze verschillende redenen voor. “Ten eerste zijn de cijfers die ze aanhalen niet onderbouwd. Het is een discussie die al jaren bezig is, maar geen enkel van hun stellingen klopt. We weten ondertussen dat er geen wetenschappelijke cijfers bestaan over hoeveel prooien een kat vangt. Mochten die er wel zijn, dan herzie ik mijn mening, maar die zijn er voorlopig niet.”

Bovendien vindt ze de redenering kort door de bocht. “We weten wel dat de vogelpopulatie ontzettend bedreigd is, maar dat komt vooral door pesticiden die de mens gebruikt en door het verlies van habitat, waar ook de mens deels verantwoordelijk voor is. Een kat is inderdaad een uitheemse soort en het zijn aangeboren jagers, maar er is geen bewijs dat de kat verantwoordelijk is voor het uitsterven van bepaalde diersoorten.”

Katten hebben een heel sterke drang om te jagen, maar zijn meestal niet succesvol

Bru stipt ook aan dat een kat van nature een zeer onsuccesvolle jager is. “Katten hebben een heel sterke drang om te jagen, maar zijn meestal niet succesvol. Als je de cijfers van deze experts omrekent, betekent dat dat elke kat 40 prooien per jaar vangt. Ik heb zelf 6 katten, en ik kan vertellen dat dat gewoonweg niet klopt. Er bestaan geschatte cijfers, maar op deze manier zijn we een hele diersoort aan het afknallen.”

Gedragsproblemen, asiel en inslapen

Bru maakt zich dan ook grote zorgen over het welzijn van de katten mocht iedereen nu hun advies volgen. “Het is ronduit katonvriendelijk. Als we vanaf nu al onze katten binnen houden die eerst wél buiten mochten, gaan er heel wat problemen ontstaan. Veel katten zullen gedragsproblemen ontwikkelen omdat het ze zoveel stress bezorgt, er zullen katten naar het asiel moeten, of nog erger: ingeslapen moeten worden.”

De kattenexperte zegt ook dat niet alle katten over dezelfde kam geschoren mogen worden. “Elke kat is anders. Je hebt katten die van jongs af aan binnen zitten en daarmee geen probleem hebben, hun energielevel is daar ook meestal aan aangepast. Je hebt katten die mensen niet naar buiten laten gaan, maar niet binnen te houden zijn. Sommige katten mogen wel naar buiten maar maken daar totaal geen aanstalten tot, bijvoorbeeld katjes die buiten geboren zijn en bang zijn om daar nog ooit terecht te komen. En dan heb je katten die naar buiten gaan en dat ook graag doen. Maar dat is dus erg individueel en hangt bijvoorbeeld samen met de kat haar voorkeuren, maar ook met haar energielevels en zelfvertrouwen.”

Beslissing baasje

Volgens Bru ligt de beslissing om je kat binnen te houden of niet dan ook bij het baasje zelf. “Jij kiest of je kat buiten laat of niet. Veel hangt af van je tijd, budget, voorzieningen enzovoort. Maar weet dat als je je kittens wil binnenhouden, je je mag verwachten aan heel wat huiswerk. Je moet je kat dan immers meer stimulans geven zodat ze ook binnen voldoende kan jagen.”

Wil je je kat buiten laten, maar wil je ook voorkomen dat ze prooien vangt? Dan zijn er een paar maatregelen die je kan nemen volgens Bru. “Zeker mensen die met erg jagende katten zitten, moeten maatregelen ondernemen, want uiteraard is ook de vogelpopulatie belangrijk.” Zij kunnen alvast deze tips in acht nemen:

- “De meest doeltreffende tip is om een agenda bij te houden waarin je opschrijft op welke momenten je kat thuiskomt met een prooi of ermee bezig is in de tuin en op die tijdstippen ze probeert binnen te houden. Hoe succesvol een kat is, hangt ook af van wat er zich afspeelt in de tuin. In de zomer zullen er bijvoorbeeld veel meer prooien te rapen vallen tijdens de schermperiode, in de winter zal ze eerder overdag al jagen. Stel dat je een nestje van vogels hebt, en je kat zit er enorm naar te staren, kan je ze ook een paar dagen binnen houden. Ook een belletje rond hun nek kan helpen om prooien te waarschuwen dat de kat eraan komt, al haalt dat vaak niet zoveel uit.

- Het territorium van katten bestaat uit drie gebieden. In het midden heb je het hartgebied, met daar het leefgebied en het jachtgebied. Als dat jachtgebied buiten is zal ze haar prooi meenemen naar het hartgebied, naar binnen dus. Maar zit je met een echte jager, is het goed om meer jachtvoorzieningen binnen te voorzien. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, zal je kat minder geneigd zijn om buiten te jagen als je ze al een uur binnen hebt beziggehouden.

- Elke kat is anders dus experimenteer met verschillende speeltjes en verschillende fases. Er zijn immers 3 jachtfases. Tijdens een eerste fase loopt ze naar de prooi. Daarbij kan je afwisselen tussen bijvoorbeeld op de grond of in de lucht, met grote of kleine speeltjes. Tijdens een tweede fase waarin ze normaal op hun prooi trappelen, kan je ze valeriaan geven, dat wekt hen alleen op op het moment van het trappelen en geeft daarna een rustgevend effect. Tijdens de derde fase, de voedselverrijking, moet je ze goed laten werken om hun voedsel te krijgen, bijvoorbeeld door korreltjes in wc-rolletjes of in de daarvoor voorziene speeltjes te leggen. Zo kan je ze in totaal makkelijk 1 tot 2 uur bezighouden zonder dat ze naar buiten moeten gaan.”

Benieuwd naar meer tips? ‘I love Happy Cats Revolutie’ van Anneleen Bru (Felinova Uitgeverij, € 29,99).