Katten en honden krijgen hun eigen Facebook

07 juni 2019

09u34 4 Familie Ben je op zoek naar iemand die je hond geregeld wilt uitlaten? Of heb je net een kitten in huis gehaald en zit je met vragen? Dan kan je sinds kort terecht op Mopets, oftewel ‘Facebook’ voor Fifi en co.

De nieuwe sociaalnetwerksite werd uit de grond gestampt door ondernemer Nancy Delhalle. Ze miste zelf een online ontmoetingsplaats voor huisdiereigenaars en besloot het heft in eigen handen te nemen. De vrouw woont immers samen met haar man Peter en Gus, hun jachthond. Een Munsterländer die ze op de leeftijd van elf maanden adopteerden uit een asiel, om exact te zijn. Omwille van professionele omstandigheden moest het koppel hun landelijke huis verlaten en verhuizen naar een stadsappartement, maar ze wilden Gus niet terug naar het asiel sturen. Omdat ze niet wisten hoe ze dit probleem moesten aanpakken, kwamen zo op het idee om andere eigenaren van Munsterländers te ontmoeten die een soortgelijke ervaring hadden.

Geïnspireerd door die ontmoetingen, zag Mopets - een samentrekking van ‘Mother of Pets’ - het licht. Wat houdt deze ‘Facebook’ voor dieren nu exact in? Baasjes kunnen hun liefde voor Simba, Minou en co. delen door het plaatsen van statusupdates, foto’s en video’s. Elk geregistreerd huisdier heeft er z’n eigen ‘paspoort’, met biogegevens en een profielfoto. Op het platform kunnen ook berichten over verloren, gevonden of ter adoptie aangeboden huisdieren gepost worden.

Daarnaast kunnen baasjes ook professionals contacteren: fokkers, dierenartsen, maar ook trimmers, honden- en kattenverzorgers of hondenuitlaters. “Er was nood aan een gemakkelijk toegankelijke ontmoetingsplaats waar huisdiereigenaars elkaar én in een oogwenk ook alle antwoorden op hun vragen kunnen vinden”, reageert Delhalle. Als Mopets aanslaat, is de initiatiefneemster ook van plan om jaarlijkse ‘pakketten’ aan te bieden aan huisdiereigenaren, waaronder bijvoorbeeld verzekeringen, dierenartsbezoeken en kwaliteitsvoeding tegen een gunstige prijs.

Mopets is gelanceerd in België en Luxemburg. De komende maanden wordt de site ook uitgerold in Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Na één jaar zullen andere landen volgen.