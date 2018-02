Kammen, uitdrogen en verstikken: Nederlandse Luizenkliniek garandeert luisvrije hoofdhuid in 90 minuten De Luizenkliniek garandeert een luis- en neetvrije hoofdhuid, zónder gebruik van chemicaliën

Iris Koppe

21 februari 2018

12u22

Bron: de Volkskrant 0 Familie Ouders die de wanhoop nabij zijn in hun strijd tegen de hoofdluis, of geen zin hebben in chemicaliën, kunnen tegenwoordig in het Nederlandse Schiedam terecht in de Luizenkliniek. In anderhalf uur is het kind gegarandeerd vrij van beestjes.

"Kijk, deze luis houdt zich schijndood." Pim Schipper van de Luizenkliniek in Schiedam, gekleed in een witte jas, wijst naar een glazen bakje met een zwart stipje, zo groot als een sesamzaadje. "Hij weet dat we nu naar hem kijken, daarom houdt hij zich stil," zegt hij. "Pas als hij over een kwartier nog steeds op dezelfde plek ligt, weet je dat hij echt dood is."



De luis die zich mogelijk schijndood houdt, is afkomstig uit het dikke zwarte haar van Tina (9). Al ruim een half jaar kampt ze, net als haar zusje Mira (6), met een besmetting. En ze is zeker niet het enige kind in Nederland bij wie de luizen telkens terugkeren. Hoewel er geen officiële cijfers beschikbaar zijn - 'er is geen meldingsplicht op hoofdluis' -, ziet zowel het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland het aantal mensen dat last heeft van luizen toenemen. En hoe meer mensen er jeuk op hun hoofd hebben, hoe meer zoektochten er worden ondernomen naar het best werkende middel tegen de beestjes. 'Liefst zo natuurlijk mogelijk', zeggen veel bellers tegen het LSH en het RIVM. Want: 'ik wil geen chemische troep meer op het hoofd van mijn kind.'

HLN