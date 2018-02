Juul (8) wil een meisje zijn: "Ook al gaan ze lachen, het maakt me niet uit" Paul Teunissen

19 februari 2018

17u50

Bron: Het Parool 0 Familie Het is niet jongen of meisje, maar gewoon Juul. De achtjarige is in zijn hart een meisje. Met een piemel. Dat kan. Vraag maar aan zijn vader en moeder. "Hij of zij? Al noem je me appelflap."

Vandaag heeft de Nederlandse Juul (8) blauwe bontlaarzen aan, een witte maillot met zwarte ruitjes erop, met daarover zijn blauwe jurktrui. Het voelt fijn, meisjesachtig. Net als zijn lange haren, die tot over zijn schouders komen. Hij wil ze net zo lang als zijn zus Puk (10), tot halverwege zijn rug, maar dat duurt nog wel even. Zeker nadat er vorige zomer een stuk is uitgeknipt. Dat had hem veel verdriet gedaan. Misschien vertelt hij er straks nog wat over. Het is geen leuk verhaal. Je kan het nog steeds zien. Die korte plukken boven op zijn hoofd.

Als hij zijn haar wil vlechten, schieten die korte stukjes los en denkt hij er weer aan hoe het gekomen is. Elke dag gaat hij voor de spiegel staan en haalt zijn vingers door zijn lange haren. Hij duwt ze de hoogte in, zodat ze door de lucht waaien.

Jongenmeisje

"Ik heb van alles wat," zegt zijn moeder Kim. "Kinderen met groene, blauwe en bruine ogen. Een jongen, een meisje en een jongenmeisje."

Dat hoort Juul graag. Als ze hem ernaar vragen vertelt Juul dat hij een jongetje is, maar een meisje wil zijn. Eigenlijk klopt dit al een tijdje niet meer, want in zijn hart is hij al een meisje. Met een piemel. Dat kan. Vraag maar aan zijn vader en moeder. Hij mag zijn wie hij wil zijn, zeggen ze hem steeds. Als hij morgen weer gewoon een jongen wil zijn, is dat ook goed.

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN