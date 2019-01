Jouw horoscoop voor de week van 7 tot en met 13 januari Esther van Heerebeek-Spijkers

07 januari 2019

08u01 0 Familie Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Doordat je deze week vaak thuis bent, zit je geregeld bij je lief op de lip. En dat gaat niet altijd goed. Er ontstaan irritaties en dat steek je niet onder stoelen of banken. Dat doet de sfeer niet bepaald goed. Toch kun je het na een fikse ruzie weer goed met elkaar maken. Goedmaakseks is het antwoord.

Stier 22-4 t/m 21-5

Thuis kun je deze week je draai niet vinden, Stier. Daar ben je te onrustig voor. Geef daar gehoor aan, anders word je vervelend. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je lief. Lichaamsbeweging of sporten is deze week de oplossing voor je. Dat maakt je hoofd lekker leeg en geeft je weer nieuwe energie.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je zit deze week lekker in je vel, Tweelingen. Je verstand en gevoel zitten eindelijk eens op één lijn. En dat komt maar weinig voor. Het is een goede week om af te spreken met vriendinnen of iets romantisch te doen met je lief. Je bent nu namelijk zeer prettig gezelschap. Waar velen op zitten te wachten.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je wilt het een en ander met je lief bespreken deze week. Voor je gevoel zit er iets niets goed en daar wil je over praten. Dat is best lastig voor je. Om de confrontatie aan te gaan en je kwetsbaar op te stellen. Toch is het goed wanneer je het doet. Het klaart de lucht en verbetert je relatie.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je kunt deze week behoorlijk emotioneel zijn, Leeuw. Van plotseling huilen tot flink uit je slof schieten. Je hebt last van wisselende stemmingen. Het is daarom belangrijk om je af en toe even terug te trekken en tijd voor jezelf te nemen. Het opschrijven van je gedachten en gevoelens kan dan zeer helend zijn. Gun jezelf me-time.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Gesprekken die je deze week hebt, zijn zinvol en diepgaand. Zelfs met mensen waar je dat normaal niet bij hebt. De gesprekken inspireren je en zorgen voor nieuwe inzichten. Hier kun je iets mee. Je job biedt nieuwe perspectieven en daar ben je blij mee. Je was al langere tijd toe aan een nieuwe uitdaging en die krijg je nu.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je bent deze week graag thuis. Lekker in je eigen wereldje, doen waar je zelf zin in hebt. Het contact met anderen verloopt deze week niet altijd even vlekkeloos. Je wordt verkeerd begrepen of er is geen klik. Let wel op dat je geen confrontaties vermijdt. Daar los je namelijk niets mee op. Je stelt het alleen uit.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je zit deze week niet zo lekker in je vel, Schorpioen. Je kunt niet echt zeggen wat het probleem is, maar het voelt niet lekker. Het is raadzaam om daarmee aan de slag te gaan. Door zelfreflectie. Schrijf op wat er in je omgaat. Hoe je je voelt en wat je gedachten zijn. Dan kom je vanzelf de oorzaak tegen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hebt deze week nogal wat zelfkritiek, Boogschutter. Vooral je figuur moet het ontgelden. Je bent van plan om een zoveelste lijnpoging te doen, hoewel je weet dat daar het probleem niet ligt. Het zit ‘m in zelfacceptatie. Daar mag je wel eens aan werken. Met wat meer zelfliefde, ben je meteen minder kritisch naar jezelf.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Of er nu om gevraagd wordt of niet, je neemt deze week overal de leiding. Zowel thuis als op je werk. Maar ook wanneer je op stap gaat met vriendinnen. Gelukkig heeft niemand hier problemen mee. Voor hen is het lekker makkelijk. Zorg alleen dat je niet teveel hooi op je vork neemt. Of dat je er last van krijgt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt zin om iets aan je look of interieur te veranderen, Waterman. Gelukkig is het daar een prima week voor. Je hebt nu de smaak en de inspiratie! Blijf hier ook bij. Laat je niet verleiden door een hippe verkoopster of schreeuwende reclames. Wanneer je iets doet of koopt waar jij achter staat, krijg je geen spijt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Jij en je lief hebben het gezellig samen. Jullie praten over de toekomst en gezamenlijke plannen. En dat werd tijd. Financieel zit je er nu eveneens warmpjes bij. Dit stelt je in staat om een vakantie te boeken of iets aan je interieur te veranderen. Denk er wel goed over na. Je kunt je geld maar één keer uitgeven.