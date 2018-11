Jongvolwassenen die weer naar Hotel Mama verhuizen zijn vaak ongelukkig mv

20 november 2018

17u03

Voor het eerst alleen wonen: er is haast niets zo spannend. Je eigen stek inrichten, bepalen wat de pot schaft en lekker doen en laten wat jij wil. Het klinkt erg aanlokkelijk voor velen, maar toch willen steeds meer Europese jongeren te gast blijven in Hotel Mama, of komen ze zelfs terug nadat ze een tijdje alleen woonden. Erg? Wel, het zou een negatief effect kunnen hebben op je mentale gezondheid.

Europese jongeren blijven steeds langer hangen in Hotel Mama. Tegenwoordig woont gemiddeld 42% van de 25- tot 30-jarigen nog thuis, terwijl dat in 2010 nog 38% was. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse statistiekbureau CBS. Ook België volgt de trend: acht jaar geleden schoof nog 21% van de jongeren dagelijks de voetjes onder tafel, nu is dat al 32,7%. Onder meer de kosten van studies, de werkloosheid bij jongeren of een gebrek aan betaalbare woonruimte zijn de oorzaken. In alle Europese landen verlaten mannen minder vaak het ouderlijk huis dan vrouwen. In Kroatië woont zelfs 86% van de jongemannen nog bij de ouders, het record binnen de EU.

Maar terug naar huis verhuizen nadat je alleen woonde kan aanvoelen als een serieuze stap achteruit. Zo hard dat het een effect kan hebben op je mentale gezondheid. Een studie door Jennifer Caputo, die gepubliceerd werd in het vakblad Society and Mental Health, toont aan dat jongvolwassenen die al een tijdje alleen woonden vaak minder depressief waren, meer geld hadden en vaak al verder stonden in het leven dan kinderen die langer bij hun ouders blijven.

Sterker nog, ze ontdekte dat mensen die na een tijdje zelfstandigheid teruggaan naar Hotel Mama, daar vaak ook gevolgen van merken zoals het verliezen van hun partner of een daling in loon. “We wisten al waarom jongeren als een boemerang terug naar huis vliegen, maar er is bijna geen onderzoek gedaan naar welke impact dat heeft op hun mentale gezondheid”, stelt Caputo. “Economische en sociale onafhankelijkheid zijn peilers die een succesvolle overgang naar volwassenheid aantonen. Wanneer iemand deze doelen niet behaalt, dan kan dat aanvoelen alsof hij of zij gefaald heeft.” Caputo legt uit dat ze zelfs rekening hielden met situaties waarin iemand zijn job kwijtraakte of uit een gebroken relatie kwam. Maar telkens was de verhuis naar het ouderlijk nest de factor die maakte dat iemand ongelukkig werd.

“Mijn onderzoek toont aan dat terugkeren naar je ouderlijk huis na een periode van onafhankelijkheid deprimerend kan zijn”, vertelt Caputo aan The Independent. Caputo ging aan de slag met gegevens van de National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health, een studie die 20.000 Amerikaanse adolescenten onder de loep nam.