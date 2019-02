Jongens die zich slecht gedragen op school verdienen later aanzienlijk minder Redactie

16 februari 2019

15u37

Bron: Daily Mail 0 Familie 6-jarige jongens die zich op school vaak misdragen, verdienen als ze volwassen zijn doorgaans minder geld. Dat is de conclusie van een grootschalige studie waarvoor 920 jongens 31 jaar lang gevolgd werden.

De studie die gepubliceerd werd in JAMA Pediatrics werd uitgevoerd door onderzoekers van de Carnegie Mellon universiteit, de universiteit van Montreal, het University College Dublin en nog een aantal andere universiteiten in de rest van de wereld. In 1984 vroegen de onderzoekers voor het eerst aan leerkrachten in het lager onderwijs om jongens uit hun klas een score te geven op het vlak van onoplettendheid, hyperactiviteit, agressie, opstandigheid en prosociaal gedrag (of ze anderen helpen, goed meewerken en delen, nvdr). Ze bleven dezelfde jongens vervolgens 31 jaar volgen tot in 2015 wanneer ze 35 en 36 jaar oud waren. Daarbij werd rekening gehouden met het IQ van de jongens en het opleidingsniveau, het inkomen en de relatiestatus van hun ouders.

Na 31 jaar konden ze concluderen dat de jongens die slecht scoorden op de hierboven genoemde parameters, gemiddeld zo’n € 15.000 per jaar minder verdienen in hun latere leven dan de kinderen die er wel goed op scoorden. Daar tegenover staat dat wie als kind vooral op prosociaal gedrag goed scoorde, later gemiddeld € 10.000 per jaar meer verdient.

“Deze resultaten komen overeen met die van eerdere studies waarbij ook al bewezen werd dat een lager inkomen als volwassene vaak geassocieerd kan worden met de aandachtsspanne, hyperactiviteit en agressiviteit in de kindertijd. Het is wel de eerste keer dat bewezen is dat een positieve score op prosociaal gedrag op latere leeftijd zo’n gunstig effect kan hebben,” staat te lezen in de studie.

De onderzoekers wijzen daarom op het belang van deze ‘problemen’ al op vroege leeftijd aan te pakken, zodat de kinderen er op latere leeftijd geen hinder van ondervinden.