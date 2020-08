Exclusief voor abonnees Jonas Van Geel getuigt over z’n (b)roze wolk: “Voor papa’s is het moeilijker om een band op te bouwen met de baby”, bevestigt expert Liesbeth De Corte

31 augustus 2020

12u46 0 Familie Mannen die eerlijk praten over hun gevoelens? Het gebeurt nog te weinig. Zeker als het gaat over het krijgen van een kind. Televisiester Mannen die eerlijk praten over hun gevoelens? Het gebeurt nog te weinig. Zeker als het gaat over het krijgen van een kind. Televisiester Jonas Van Geel doet het wel: hij zegt dat hij na de geboorte van zijn zoontje Charlie niet op een roze wolk zat. Iets wat vroedvrouw An-Sofie Van Parys heel moedig vindt. “We moeten de positieve en de negatieve dingen delen. Ook de kots, krijsende baby’s en de wallen onder de ogen.”

“Mensen omschrijven de geboorte van een kind als het grootste geluk dat je kan overkomen, en ik ervoer dat als kersverse papa in het begin zo niet”, vertelt Jonas (35) openhartig. “Uiteraard zijn er geboren vaders, die van in het begin op die roze wolk zitten, maar ik dus niet. Omdat ik vooral de slechte kanten zag. Zo, van: ‘Nu zijn we ons leven kwijt.’”

Een kind krijgen is een rouwproces: je moet afscheid nemen van het leven zoals het was Psychotherapeute en vroedvrouw An-Sofie Van Parys.

Voor veel ouders klinkt dat herkenbaar. “Kersverse mama’s hebben vaak tegenstrijdige gevoelens. Papa’s ook”, zegt An-Sofie Van Parys. Zij is vroedvrouw, seksuologe en psychotherapeute en specialiseerde zich in perinatale mentale gezondheid. “Die dubbelzinnigheid is normaal. De komst van een kind zet je wereld op z’n kop. Ouders moeten afscheid nemen van het ‘leven zoals het was’ en krijgen een nieuw leven in de plaats. Daar hoort een rouwproces bij, met verdriet, angst en gepieker. Sommige mensen kunnen na een week de knop al omdraaien. Anderen doen er jaren over om die bittere pil te slikken. Dat is helemaal oké.”

Foute verwachtingen

“Het probleem is dat we foute verwachtingen hebben: ‘Andere mensen veranderen als ze een kind krijgen, bij ons gaat dat meevallen. Ons kind gaat lief lachen en braaf slapen.’ Maar de realiteit zit zo niet in mekaar”, aldus Van Parys. “Vroeger was dat anders. Dan leefden we in gezinnen met tien kinderen. De oudsten maakten van dichtbij de bevallingen mee, ze zagen wat het was om borstvoeding te geven, hoe kort de nachten waren. Ze waren dus al voorbereid. Nu kom je er pas mee in aanraking als je zelf een baby krijgt.”

Sociale media helpen niet om het verwachtingspatroon recht te trekken. We hebben nu eenmaal de neiging om online enkel de leuke dingen te delen. Van Parys: “Het valt me op dat ook mensen die het lastig hebben of worstelen met een postnatale depressie die fantastische foto’s posten. Ze hebben de online weerspiegeling van een roze wolk nodig om overeind te blijven en het gevoel te hebben dat ze toch nog iets goed doen. Anderzijds hadden veel ouders graag een waarschuwing gehad. ‘Had iemand ons maar gezegd dat het zo zwaar ging zijn ...’ Daarom moedig ik mensen aan om alles te delen: de positieve dingen, én de negatieve kantjes. Ook de kots, krijsende baby’s en de wallen onder de ogen.”

Papaproblemen

Ervaringen delen, daar komt het dus op neer. Maar dat is juist waar het schoentje wringt bij vele mannen. In plaats van te babbelen over hun gevoelens gaan ze die opkroppen. “Dat krijgen sommige jongens zo aangeleerd”, stelt Van Parys. “En als ze hun mond wel opentrekken, kunnen ze zelden op begrip rekenen. Dat begint al bij de bevalling. ‘Amai, die man vroeg aandacht. Wat een aansteller. Hij moet toch niet bevallen zeker?!’ Zo’n opmerkingen hoor ik regelmatig. Onterecht als je ‘t mij vraagt, want voor een man is dat óók een pittige ervaring. Hij moet machteloos toekijken hoe z’n vrouw afziet. Dat is nu één voorbeeld, maar het maakt duidelijk dat de zorgverlening nog te vaak gericht is op de moeder en baby, terwijl de vader over het hoofd gezien wordt.”

Net daarom vindt de vroedvrouw het zo moedig dat Jonas Van Geel de problematiek benoemt en het taboe over de broze wolk doorbreekt. Zo kaart de acteur aan dat hij veel tijd had om over alles na te denken “want zeker dat eerste jaar voel je je als man overal wat buiten staan”. Ook daar slaat hij de nagel op de kop. Van Parys: “Soms voelt een vader zich een buitenstaander. Dat is logisch, want een baby zit negen maanden in de buik van de mama en hangt daarna vooral bij haar aan de borst. Mannen moeten nog op zoek gaan naar hun rol en we zouden hun hier beter moeten in ondersteunen. Wat die rol dan is? Ze zijn de beschermer. De bewaker die er onder meer voor zorgt dat er eten op tafel staat en dat het bezoek geregeld wordt, en er zo mee voor zorgt dat moeder en kind zich goed kunnen ontwikkelen.”

Hulp van hormonen

Ondertussen proberen ze een band op te bouwen met de baby, zegt Van Parys. Opnieuw: dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want ze hebben een achterstand op de mama die de baby voelde groeien in haar buik en klaargestoomd werd door zwangerschapshormonen. Gelukkig helpt het lichaam een handje. “Na de bevalling maakt de moeder meer oxytocine en prolactine aan. Die hormonen worden feromonen en zweven in de lucht tot ze worden opgesnoven door de partners. Hierdoor gaat het testosteron bij de papa zakken en maakt hij meer gelukshormonen aan. Die nieuwe hormonenhuishouding kan de band met het kind versterken.”

Hoe meer een vader de zorg van de baby op zich neemt, hoe meer zijn hersenen veranderen Psychotherapeute en vroedvrouw An-Sofie Van Parys.

Van Parys: “Daarnaast zien we neurologische veranderingen. Hoe meer een vader dichtbij z’n baby is, het kleintje draagt, de pamper ververst en de zorg op zich neemt, des te meer de hersenen structureel veranderen. In bepaalde delen van de hersenen is er een toename van het volume van de grijze massa. Net om die reden is het jammer dat een papa na tien dagen al moet gaan werken. Hoe kan je dan in godsnaam een band opbouwen met je kind? Jij bent ’s avonds doodmoe, je baby is uitgeput na een lange dag. Het is bijna niet te doen om nog in interactie te gaan.”

Ook papa’s worstelen met postnatale depressie

Als die grijze massa niet toeneemt, kan dat wijzen op hechtingsproblemen en een postnatale depressie. Zo’n 8 à 10 procent van de kersverse vaders zou ermee worstelen. Hoewel de vroedvrouw benadrukt dat niks helemaal zwart-wit is, uiten mannen hun depressie meestal anders. “Waar vrouwen eerder geneigd zijn om te huilen en zich af te sluiten, vertonen mannen eerder vluchtgedrag: ze verliezen zichzelf in hun werk, gaan ’s avonds uren sporten of zitten elke avond op café. Ze komen dan over als de afwezige vader die z’n verantwoordelijkheden ontloopt, maar eigenlijk kan een psychisch probleem aan de basis liggen.”

Het goede nieuws is dat een pre- en postnatale depressie goed behandelbaar is, volgens Van Parys. Met psychotherapie, medicatie of een combinatie van beide. Het is vooral belangrijk om er op tijd bij te zijn. Want als papa zich niet goed voelt, neemt ook de baby een valse start. “Kinderen van depressieve vaders hebben meer kans op ontwikkelingsproblemen. Zelfs wanneer mama niet depressief is. Dankzij zorg op maat kunnen we dat vermijden.”

Wie met zorgen zit, klopt dus het best aan bij de vroedvrouw, gynaecoloog, huisarts, psycholoog of psychotherapeut. Het jammere is dat zij niet altijd voldoende skills hebben om met psychische problemen in de perinatale periode om te gaan, maar Van Parys is samen met haar collega’s van het Vlaamse Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid druk bezig om daar verandering in te brengen. “Met opleidingen zodat zorgverleners de juiste handvatten hebben: weten welke vragen ze moeten stellen, hoe ze patiënten moeten begeleiden en naar welke experts ze kunnen doorverwijzen. Ook dromen we van een website met een overzichtelijke lijst van professionals met de juiste expertise. We hopen die snel af te krijgen.”

An-Sofie Van Parys staat mee aan de wieg van de sensibiliseringscampagne Wolkinmijnhoofd. De campagne wil het taboe rond postnatale en prenatale depressie doorbreken met nuttige informatie en eerlijke getuigenissen.

