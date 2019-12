Je vrije dag thuis met de kinderen: hoe houd je het ontspannen?

Wat zeggen de deskundigen?

Ouders koesteren vaak hoge verwachtingen over die ene doordeweekse dag die ze met hun kinderen doorbrengen. “Ze willen de rest van de week, wanneer ze werken en dus afwezig zijn, goedmaken in één dag. En dat kan natuurlijk niet”, zegt de Noorse gezinstherapeut Hedvig Montgomery, auteur van het populaire boek De zeven stappen naar succesvol ouderschap. “Ouders gaan met hun kinderen naar balletles, naar de film of ergens koffiedrinken. Jonge ouders van nu zijn de meest overgeorganiseerde generatie ooit.”

Het is natuurlijk begrijpelijk dat je als ouder dingen wilt ondernemen. Een activiteit buiten de deur breekt de dag. Dat doe je dus óók voor je eigen welbevinden. Gelukkige ouders, gelukkige kinderen, toch? “Laten we eerlijk zijn: de dingen die een 4-jarige wil doen, zijn vaak niet heel interessant, soms zelfs saai”, zegt Mongomery. Na vier blokkentorens heb je het vaak wel gezien.

Maar het kan geen kwaad om je te realiseren dat een druk programma voor een kind niet nodig is. “Kinderen verlangen eigenlijk helemaal niet zoveel”, vertelt Montgomery. “Ze willen gewoon met je samen zijn. Het is waardevol als het kind voelt dat jij tijd met hem wilt doorbrengen, en niet alleen bezig bent met het hollen van de ene plek naar de andere.”

Een effect van die ouderlijke organisatiedrift is dat er veel waardevolle opvoedmomenten in de kiem kunnen worden gesmoord. “Er is weinig ruimte voor gefrustreerde kinderen, want het moet gezellig zijn, terwijl jij er als ouder juist bent om je kind te leren hoe ze met negatieve emoties kunnen omgaan.”

Hoe pak je het aan?

Een dag doorbrengen met een klein kind is als een mindfulnesscursus. “Wees echt in het moment met je zoon of dochter. Kijk samen naar een spin. Of naar een graafmachine die bezig is. Juist op een dag zonder verplichtingen is daar ruimte voor.” Daar moet je wel wat moeite voor doen. “Bij een pasgeboren baby gaat dat buitensluiten van de wereld om je heen gemakkelijk, door de hormonen en bij vrouwen door het geven van borstvoeding”, aldus Montgomery. “Daarna is het lastiger om dat gevoel vast te houden.”

Tom Hodgkinson pleit in zijn boek The idle parent : Why less means more when raising kids voor het ondernemen van zo min mogelijk activiteiten. Gewoon in je luie stoel zitten en niets doen. Een van zijn favoriete spelletjes is ‘kietelen of pakken’: “Het kind rent naar mij toe en schreeuwt: ‘kietelen of pakken’ en ik voer vervolgens, vanaf de bank, hun instructies uit. Hilariteit alom.”

Nog een manier om de dag fluitend door te komen: zoek gezelschap van andere ouders. “Organiseer thuis een kleine crèche zodat de kinderen kunnen spelen en de ouders kunnen kletsen”, aldus Hodgkinson. “Het leven is zo veel makkelijker als het werk wordt gedeeld. Geen treuriger gezicht dan de eenzame ouder die haar kind door het sombere stadspark duwt, zichzelf overtuigend dat zij een geweldige tijd heeft.”