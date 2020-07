Je peuter of kleuter eet niet, slaapt niet of is vaak boos? Kinderpsychologe geeft raad aan vermoeide ouders

Verandert je kleuter in een oogwenk in een dramaqueen? Weigert hij/zij voor de zoveelste keer te gaan slapen of eten? Als ouder ben je soms de wanhoop nabij. “Veel ouders kijken door een volwassen bril naar peuters of kleuters”, zegt kinderpsychologe Karolien Raeymaekers. “Daarom begrijpen ze hen niet. Gelukkig kan je dat

Familie Verandert je kleuter in een oogwenk in een dramaqueen? Weigert hij/zij voor de zoveelste keer te gaan slapen of eten? Als ouder ben je soms de wanhoop nabij. “Veel ouders kijken door een volwassen bril naar peuters of kleuters”, zegt kinderpsychologe Karolien Raeymaekers. “Daarom begrijpen ze hen niet. Gelukkig kan je dat weer leren, en zo moeilijke momenten aanpakken.”

Al meer dan tien jaar helpt kinderpsychologe Karolien Raeymaekers mama’s en papa’s in haar praktijk die door het gedrag van hun kind ten einde raad zijn. “Mensen vinden steeds makkelijker de weg om dagelijkse problemen te bespreken, en in coronatijden zelfs nog meer”, klinkt het bij Raeymaekers. “Ik vind het positief dat mensen het taboe hierover loslaten en begeleiding zoeken. Informatie over hoe om te gaan met kinderen vind je overal, maar die is daarom niet altijd praktisch toepasbaar. En het is natuurlijk niet evident om peuters en kleuters in huis te hebben. De meeste vragen van ouders zijn gelijkaardig, van ‘Waarom wil mijn kind niet eten?’ over ‘Hoe leer ik mijn kind opruimen’ tot ‘Wat moet ik doen als het een driftbui krijgt?’. Heel dagelijkse problemen dus waar elke ouder tegenaan botst. Mensen zoeken een klankbord én praktische tips voor specifieke situaties. ”

Wie leert te denken als zijn peuter of kleuter, zal hem of haar begrijpen en dagelijkse problemen vlot weten aan te pakken of voorkomen Karolien Raeymaekers

Volwassen bril

Elke ouder zit al eens met de handen handen in het haar, maar dat is volstrekt normaal. Raeymaekers: “Als volwassene weet je niet meer hoe kindzijn werkt. We kijken te veel door een volwassen bril naar ons kind. Door je in te leven in hun wereld, zal je hun gedrag beter begrijpen. Ze zijn nu eenmaal nog volop in ontwikkeling en niet alles ontwikkelt even snel. Qua emotionele en sociale vaardigheden hebben ze bijvoorbeeld ontzettend veel te leren. En dat vraagt heel veel tijd. Als ouder hoeft je dat niet per se energie te kosten. Wie leert te denken als zijn peuter of kleuter, zal hem of haar begrijpen en dagelijkse problemen vlot weten aan te pakken of voorkomen.”

Help, mijn kind eet niet...

Raeymaekers: “Eten beperkt zich niet tot het tafelmoment zelf: boodschappen doen, groenten snijden, gerechten uitkiezen... Het hoort er allemaal bij. Betrek je kinderen daarom ook bij de voorbereiding en laat ze over sommige dingen mee beslissen en/of meekoken. Zo voelen ze zich betrokken en zijn ze meer geneigd om te proeven.”

Aan tafel is het belangrijk om duidelijk en concreet de ‘gedragscode’ (bijvoorbeeld met bestek eten) te verwoorden én om het goede voorbeeld te geven Karolien Raeymaekers

“Om met een positief gevoel aan de maaltijd te beginnen, zorg je ervoor dat je kind niet plots moet stoppen met spelen, omdat hij of zij aan tafel moet komen. Geef dus op voorhand aan wanneer het eten bijna klaar is.”

“Het eten zelf gaat gepaard met een uitgebreid ontwikkelingsproces en heel wat vaardigheden. Die laatste moeten natuurlijk geleerd en geoefend worden. Zo zijn er bewegingsvaardigheden (leren scheppen en snijden, kauwen en doorslikken), sociale vaardigheden (tafelmanieren, met de mond dicht eten...) en emotionele vaardigheden (onbekend voedsel durven uitproberen). Dat alles vraagt veel oefening en energie van je kind. Aan tafel is het belangrijk om duidelijk en concreet de ‘gedragscode’ (bijvoorbeeld met bestek eten) te verwoorden én om het goede voorbeeld te geven. Dwing je kind niet om alles op te eten. Jij bepaalt wat er aan tafel komt, hij of zij hoeveel er wordt gegeten. Proeven is al heel wat. Het kost tot vijftien proefbeurten alvorens een kind iets nieuws lust.”

Help, mijn kind is een driftkikker / dramaqueen...

“De gevoelswereld van peuters en kleuters is nog erg primair. Ze kennen de basisemoties, maar kunnen die daarom nog niet altijd herkennen of benoemen. Bovendien pikken ze de nuances van een emotie nog niet op. Peuters en kleuters weten wat boos zijn is, maar maken weinig onderscheid tussen licht geïrriteerd, gemiddeld boos of woedend zijn. Het kost heel wat tijd om emoties te herkennen, te leren controleren en gepast te gebruiken in elke situatie.”

“Bij kleuterdrama geef je het best zelf het goede voorbeeld, en word je dus niet zelf woedend. Benoem hun gevoel en geef je aan dat je het begrijpt. Eisen dat het gevoel ‘stopt’, negeren of je kind niet serieus nemen, werkt averechts. Vervolgens kan je samen ‘herstellen’ wat fout liep. Je beperkt je dus niet tot het wijzen op fout gedrag.”

Help, mijn kind wil niet slapen...

“Een goede nachtrust gaat hand in hand met een goede slaaphygiëne. Een goede matras en een goed verluchte kamer met een kamertemperatuur rond 18°C waar niet te veel rommel of speelgoed ligt, helpen. Let er ook op dat je geen gesuikerde voeding meer geeft voor bedtijd.”

Voorspelbaarheid is erg belangrijk voor het slapengaan. De ene dag nog drie knuffels geven en de andere dag niet, is geen goed idee Karolien Raeymaekers

“Verwittig je kind dat het bijna bedtijd is. Peuters en kleuters hebben geen tijdsgevoel en kunnen niet kloklezen. ‘Nog vijf minuten en dan gaan we slapen’, zegt hen dus weinig. Probeer concrete tijdsgrenzen te geven, zoals ‘op het eind van dit filmpje is het bedtijd’ of ‘we maken nog één puzzel en gaan dan naar bed’. Bouw ook een rustige, voorspelbare bedroutine in die elke dag hetzelfde is. Voorspelbaarheid is erg belangrijk voor het slapengaan. De ene dag nog drie knuffels geven en de andere dag niet, is geen goed idee.”

Help, mijn kind is bang

“Het ene moment lijken kinderen niets of niemand te vrezen, maar een nieuwe juf of een stofzuiger kan hen doodsangsten bezorgen. ‘Je hoeft niet bang te zijn’, adviseren heel wat ouders op zulke momenten, maar stelt dat echt gerust? Geef troost en uitleg waar het kan of nodig is, zoek samen naar oplossingen en toon hoe dat kan, bijvoorbeeld het licht leren aandoen als het bang is in het donker. Geef je peuter of kleuter mee dat iedereen weleens bang is en dat dat oké is. Meegaan in de angst, bijvoorbeeld door het spook te zoeken en/of bepaalde situaties te vermijden, het gevoel af te wimpelen en/of boos te worden, doe je beter niet.”

Nog meer praktische tips over omgaan met je peuter/kleuter en inspiratie om een fijne tijd te beleven met je peuter/ kleuter vind je op www.kleineboefjes.be.

‘Denk als je peuter/kleuter’, Karolien Raeymaekers, Borgerhoff & Lamberights, € 22,99

