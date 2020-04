Je kinderen entertainen tijdens het verlengde weekend? Deze spelletjes zijn coronaproof Stéphan Reket mv

30 april 2020

07u48

Bron: ad.nl 0 Familie Er tijdens het verlengde weekend even tussenuit muizen zit er niet in. We moeten thuisblijven, maar kinderen hoeven even niet meer te ‘zoomen’ voor school en zijn voor vermaak aangewezen op het huis. Wat nu? We geven tips.

Spelletjes

Ouders en kinderen zijn doorgaans creatief als het gaat om spelletjes verzinnen. Flesjes vullen met water om ze vervolgens omver te schoppen is een klassieker, dat heeft iedereen wel een keer gedaan. In een quarantainetijd die al weken duurt, is toch iets meer creativiteit geboden.

De SWK-groep, verantwoordelijk voor buurtwerk en kinderopvang in een aantal grote steden in Nederland, heeft een heel team van mensen dat leuke activiteiten bedenkt, uiteraard wel pedagogisch verantwoord. “Wij doen heel veel op het gebied van kinderactiviteiten. Het doel van de SWK-groep is het ontwikkelen van kinderen en jongeren tot zelfbewuste en veerkrachtige mensen. Dat doen wij op allerlei gebieden. Kinderopvang, peuteropvang, dagopvang en buitenschoolse opvang”, legt woordvoerder Karin Moons uit.

“Wij hebben een website ontwikkeld, leukekinderactiveiten.nl. Die staat vol met activiteiten voor kinderen en werd gesorteerd op leeftijd en op soort activiteit dat je wil doen. Ook in allerlei thema’s. Het is gericht op de ontwikkeling van kinderen. Zij leren spelenderwijs, door spelletjes, opdrachten en creatieve dingen te doen. Zo ontwikkelen ze zich zelf.’’

Je kan zien welke activiteiten je kan doen, ook als je anderhalve meter afstand moet bewaren Karin Moons (SWK Groep)

Coronaproof

SWK houdt wel rekening met de huidige situatie. “We hebben de website ook coronaproof gemaakt. Dus je kan zien welke activiteiten je kan doen, ook als je anderhalve meter afstand moet bewaren.” De site staat vol met challenges, vaak filmpjes die ook op social media zijn te bewonderen. Wat te denken van de uitdaging om in handstand een T-shirt aan te trekken? Moons: “Ik zou zeggen: doen, vanmiddag! Dat valt echt niet mee. (lacht)’’

Medewerkers van de SWK bedenken de spelletjes en de challenges zelf. Plantjes potten, een tentje in de tuin. Het staat er allemaal. “Je hebt ook de frozen-T-shirtrace: een T-shirt nat maken en in de vriezer leggen. Dan wordt die helemaal hard en koud. Wie ‘m daarna het snelst heeft aangetrokken, wint. Succes en hilariteit verzekerd. Zo krijg je allerlei gegil en rare bewegingen. Maar er is van alles bedacht. Sommige activiteiten bestonden al, maar werden dan door ons wat aangepast.’’

Maar ook creatieve doe-het-zelvers kunnen zich uitleven. Zo tipt lezer Gert Buitink dat je tegenwoordig geen bomen meer nodig hebt om een boomhut te maken. Hij bouwde samen met zijn vrouw de zolder om tot boomhut en dat zorgde voor enthousiaste reacties bij hun twee kindjes.

Meer tips vind je in onze thuisblijfgids.