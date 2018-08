Je huis schoonmaken in minder dan een halfuur doe je zo TVM

17 augustus 2018

10u39 0 Familie Stel er komen onverwacht gasten over de vloer en je huis is een zootje, maar je hebt geen tijd meer voor een grote schoonmaak. Laat het stofzuigen en dweilen dan voor wat het is, die paar stofvlokken onder je salontafel zullen niemand zo storen. Doe deze 5 dingen en het lijkt alsof je je huis en bijgevolg je leven op orde hebt.

1. Het toilet

Spoel je toilet door, doe er wat kuismiddel in dat fel ruikt en geuren neutraliseert en haal eventuele remsporen weg. Ga kort ook met een vochtig doekje over de bril, en even achter de bril waar vaak een laagje stof blijft liggen. WC-papier moet koste wat het kost bijgevuld zijn en controleer ook of er een verse handdoek hangt.

2. De afwas

Doe afwas in de afwasmachine als je er een hebt, zelfs als je alles erna terug moet afspoelen en het er weer moet inzetten. Wie niet over die luxe beschikt, zet best de vuile borden en bestek in de pompbak. Vul die met water en zeep en laat alles weken terwijl je andere dingen schoonmaakt. Des te beter als je tijd over hebt om alles daadwerkelijk af te wassen. Zo niet, moeten je gasten tenminste niet zien op pannen met een aangekoekte maaltijd in van de week daarvoor. En het stinkt ook niet.

3. Verlucht

Laat je huis minstens een halfuurtje verluchten voor je gasten komen. Niemand wil gasten ontvangen in een appartement dat nog naar slaap en muf ruikt, of erger: naar dat vispannetje van de dag ervoor.

4. Stof af

Spuit flink wat allesreiniger op een vochtige doek en ga snel even over alle grote oppervlaktes in huis. Denk bijvoorbeeld aan de eettafel, de schouw, bijzettafeltjes en tv-kast. Dat hoeft niet langer dan een paar minuten te duren, maar je woning lijkt er wel meteen schoon door.

5. Vuilnis

Maak een tour door je huis en doe alle lege flessen, etensresten en gebruikte zakdoeken in een vuilniszak. Gooi er meteen ook even al die vervallen potjes broodbeleg in en zet de zak buiten of toch tenminste op een plek waar niemand het kan zien en ruiken.