Is jouw kind een vroege vogel? Nieuwe app leert je peuter langer te slapen Liesbeth De Corte

07 mei 2020

07u45 4 Familie Het is - ironisch genoeg - de grote droom van veel ouders om nog eens lang uit te slapen. Jammer genoeg denkt hun kroost daar volledig anders over. Al te vaak kruipen kleine kinderen vroeg uit bed om mama en papa wakker te maken. Een nieuwe app moet daar verandering in brengen.

Jonge kinderen zijn vanzelf heel vroeg wakker. Logisch, want ze hebben geen tijdsbesef en hun biologische ritme is nog niet volledig aangepast aan het sociaal wenselijk ritme, oftewel het slaapritme van de ouders. Peter Mesotten - de bedenker van de nieuwe Belgische app - kan hierover meespreken. “Ons zoontje van 2 riep ons steeds uit bed wanneer hij dacht dat het tijd was om op te staan. Dat was jammer genoeg vaak al om half 6 ’s ochtends.”

Uit persoonlijke nood heeft hij daarom met z’n bedrijf Web Factor een nieuwe app ontwikkeld, genaamd Sleep Trainer for Toddlers. De app is gebaseerd op toestellen van KidSleep, die wel vaker gebruikt worden om peuters en kleuters langer in hun bed te laten liggen. Op die kinderwekkers is ’s nachts een slapend konijntje te zien. Pas wanneer dat beeld verandert in een wakker konijntje, mag het kind opstaan.

De app werkt op een gelijkaardige manier. Je moet gewoon de tijd instellen wanneer je kind mag opstaan. ’s Nachts wordt een mooie afbeelding van de maan getoond en op het ingestelde tijdstip verandert die in een zonnetje. “We hadden thuis nog een oude smartphone liggen die we niet gebruikten. We installeerden de app daarop en legden het toestel in de kamer van ons zoontje. Na twee nachten had hij het systeem door en riep hij ons niet meer tot het zonnetje verscheen.”

Sleep Trainer for Toddlers is beschikbaar voor zowel Android en iOS. Meer informatie vind je op de website.