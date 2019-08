Veilig naar school Gesponsorde inhoud Is je kind klaar om alleen naar school te fietsen? Check deze 8 tips Aangeboden door Fidea

27 augustus 2019

09u00 0 Familie “Mama, papa, mag ik dit jaar alleen naar school?” Zodra de eerste schooldag in zicht komt, steekt ook die vraag de kop op in heel wat huiskamers. Terwijl zoon- of dochterlief staat te trappelen om op pad te gaan, hou jij als ouder je hart ongetwijfeld vast. Verzekeraar Fidea deelt acht onmisbare tips die je kind verkeersproof maken.

1. De kortste weg is niet per se de veiligste

“Stippel op voorhand samen met je zoon of dochter de beste fiets- of wandelroute uit”, adviseert Christel Michiels, woordvoerder van verzekeringsmaatschappij Fidea. “Kies voor zo veel mogelijk verkeersluwe banen en straten met fiets- of voetpaden. Probeer drukke kruispunten te vermijden en zorg bij voorkeur dat alle oversteekplaatsen onderweg verkeerslichten hebben. Zelfs al moet je kind daarvoor een korte omweg maken.” Is er toch een gevaarlijke oversteek waar je niet omheen kan? Leer je zoon of dochter om eerst volledig tot stilstand te komen. Alleen zo kan hij of zij goed in beide richtingen kijken om zeker te zijn dat er geen auto’s aan komen rijden.

Influencer Liesbeth De Pusseleir oefende de weg naar school al even met haar kids:

2. Jonger dan 9? Het trottoir doet dienst als fietspad

“Gaat je kind te voet naar school, dan moet het altijd op het voetpad blijven. Gaat het met de fiets, dan is het belangrijk dat hij of zij het fietspad gebruikt als dat er is. Dat spreekt voor zich. Maar voor kinderen jonger dan 9 jaar geldt een uitzondering. Zij mogen om veiligheidsredenen wel met hun fiets op het trottoir”, vervolgt Michiels. Is je kind ouder dan 9 en is er geen fietspad, dan moet het op de weg rijden. Niet in het midden, maar uiterst rechts. Zelfs op kleine, landelijke baantjes. Al is het wel opletten geblazen voor wagens die uit aangrenzende straten van rechts komen of voor autoportieren die opengaan. Afremmen en goed uitkijken is in die situaties een must.

3. Respecteer elkaar in het verkeer!

“Of je kind nu stapt of fietst, het is belangrijk dat het zich bewust is van andere weggebruikers. Dat zijn in de eerste plaats automobilisten, maar ook andere voetgangers en fietsers, soms met bakfietsen, elektrische fietsen, speed pedelecs,… Het is cruciaal om altijd alert te zijn en tegelijkertijd andere mensen op de weg te respecteren.” Dat betekent ook dat je zoon of dochter zelf voorrang moet leren geven aan voetgangers als hij of zij met de fiets rijdt. “Een fietsbel dient bijvoorbeeld niet om wandelaars opzij te jagen en snel te passeren. Wel om op tijd het signaal te geven dat je eraan komt en zo gevaarlijke situaties te vermijden”, legt Michiels van Fidea uit. Slaat je kind af, dan steekt het zijn arm uit om de richting aan te geven. Nadert het een zebrapad, dan moet je zoon of dochter afstappen om over te steken.

4. Zichtbaarheid is alles

Kinderen zijn klein en dus moeilijker zichtbaar in het verkeer. “De dagen beginnen in het najaar bovendien snel te korten. Druk je zoon of dochter daarom op het hart om altijd een fluohesje te dragen, zeker als het schemert en bij slecht weer. Een hippe reflecterende rugzakhoes is een leuk alternatief. Gaat je kind met de fiets, controleer dan op voorhand of alle lichten goed werken en of de reflectoren vooraan, achteraan, op de pedalen en op de wielen aanwezig zijn.” Daarnaast kan je de fiets pimpen met ledlichtjes aan de fietsspaken. Zo ziet iedereen je zoon of dochter al van ver oplichten.

5. Spreken kan ook met de ogen

“Wil je kind de weg oversteken? Geef hem of haar de tip om altijd oogcontact te maken met de weggebruikers in de buurt”, adviseert Michiels. “Zo weten alle partijen zeker dat ze elkaar gezien hebben. Is communicatie onmogelijk, bijvoorbeeld bij een dode hoek? Dan is extra voorzichtigheid geboden. Leer je zoon of dochter daarom om nooit naast een vrachtwagen te blijven fietsen, maar wel enkele meters erachter.”

6. Zorg dat kinderen ook samen sterk staan

“Vaak gaan kinderen samen met enkele vriendjes naar school. Enerzijds is dat een goede zaak, want zo zijn ze beter zichtbaar. Anderzijds zijn kinderen in groep sneller afgeleid”, weet Christel Michiels van Fidea. “Gaan ze met de fiets? Dan mogen ze maximaal met twee naast elkaar rijden. En bellen of sms’en is ook dan uit den boze, net als oortjes in hebben, waardoor ze het verkeer niet horen aankomen. ” Je kan als ouder de vriendengroep een aantal keer vergezellen. Zo kan je inschatten of de kinderen in staat zijn om hun aandacht bij het verkeer te houden, en kan je tips geven onderweg.

7. Oefening baart kunst

“Op de eerste schooldag komen er veel nieuwe indrukken af op je zoon of dochter”, vervolgt Michiels. “Oefen daarom in de laatste weken van de vakantie een paar keer het traject van en naar school. Wijs je kind onderweg op gevaarlijke plaatsen, zoals opritten van woningen, putten in de weg en tramsporen. Zo wordt de route een automatisme en zal je zoon of dochter een stuk rustiger zijn op het moment van de waarheid. Zeker wanneer het kind vaak voor het eerst alleen naar de middelbare school fietst, zorgt dat voor rust.” Let er ook op dat je kind ‘s morgens op tijd naar school vertrekt. Haast is nergens goed voor. Laat je zoon of dochter best een tiental minuutjes eerder vertrekken.

8. De hamvraag: hoe vlot en veilig kan je kind alleen fietsen?

Kijk tijdens het oefenen van de route hoe je kind omgaat met moeilijkere manoeuvres. “Kinderen moeten in staat zijn om hun remafstand goed in te schatten, achterom te kijken zonder hun evenwicht te verliezen en een arm uit te steken tijdens het fietsen. Oefening baart kunst! Dus merk je dat je zoon of dochter hier moeite mee heeft, probeer hier dan samen op te trainen in de komende weken. Ook via de Sven Nys Academy kunnen kinderen spelenderwijs hun fietsbehendigheid verbeteren”, adviseert Christel Michiels van Fidea. “Zolang je twijfelt aan de fietsbehendigheid van je kind, laat je je zoon of dochter de weg naar school beter te voet afleggen. Of fiets mee. Je kan tenslotte niet voorzichtig genoeg zijn.”

Influencer Evy Saerens stippelde de veiligste route uit voor haar kids, maar fietst dit schooljaar toch nog even mee.

